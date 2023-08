Poplave prizadele tudi znane Slovence: pozivi k dobrodelnosti se vrstijo

Obilno deževje in naraščajoče reke, ki so prestopile bregove, so pred seboj uničevale vse, za seboj pa pustile poplavljene domove, neprevozne ceste in velikansko škodo. Med prizadetimi so tudi znani Slovenci, nekaterim je že uspelo, da so sanirali škodo in se vrnili v svoje domove, drugi pa se s posledicami še borijo. Predvsem na družbenih omrežjih pa so se že pojavile pobude k dobrodelnosti tako tistih, ki so zaradi izrednih razmer primorani zaprositi za pomoč, kot tudi tistih, ki si želijo pomagati, ker se zavedajo, da je vsakršna pomoč dobrodošla.

Med prvimi se je na družbenem omrežju z grozljivimi posnetki oglasil pevec Dejan Dogaja, ki mu je deroča Savinja zalila dom. Svojim sledilcem je pokazal poplavljeno garažo in zalito dvorišče, voda pa je še kar naraščala. Ob posnetku sanacije hiše je dodal pripis in poziv glasbenikom, ki so nedavno nastopali na festivalu Pivo in cvetje v njegovem domačem kraju Laško, da se zberejo na dobrodelnem koncertu in skupaj pomagajo zbrati sredstva za sanacijo škode, ki je nastala na poplavljenih območjih. Kot nam je povedal Dejan, je bila njegova družina pravočasno pripravljena in so jo še dobro odnesli, pobuda za koncert pa ostaja. Njegova želja je, da se na odru združi čim več izvajalcev, ki bi skupaj pomagali pri zbiranju sredstev, ta pa bi bila v celoti namenjena v dobrodelne namene za vse, ki so bili najbolj prizadeti. Celotna organizacija je še v dogovarjanju, saj razmere še niso dopuščale, da bi se tudi osebno sestali, predvidoma pa naj bi se koncert odvil septembra v Laškem.