'Popolna priložnost, da danes glasilke skurim do konca'

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je imela na tekmi s Francijo izdatno pomoč z do konca napolnjenih tribun. Med razgrete navijače se je pomešalo tudi nekaj znanih imen iz sveta glasbe in športa, med njimi pa so se znašli tudi nekateri tekmovalci naših priljubljenih šovov. Za naše fante, ki so po petih nizih morali priznati premoč olimpijskim zmagovalcem, so znani obrazi navijali vse do konca, na njihovo podporo pa lahko naši reprezentanti računajo v bojih, ki sledijo.

Odbojkarski spektakel si je z veseljem ogledal letošnji zmagovalec šova MasterChef Slovenija Luka Novak . ''Kadar imam prosto in če je tekma v Stožicah, grem skoraj vedno gledat kateri koli šport, ko igrajo Slovenci, sploh odbojka in košarka sta številka ena pri meni,'' je z nalezljivim nasmeškom povedal najboljši amaterski kuhar zadnje sezone in ob tem izrazil upanje na zmago. Športni dogodek si je ogledal v družbi prijateljev, dodal je, da po navadi tekme obiskuje ravno v njihovi družbi: ''To je najboljše, kakšno mrzlo pivo se spije, potem se pa navija.''

Bojan Cvjetićanin je na derbi dneva prišel odlično pripravljen. S seboj je imel namreč odbojkarski dres, kasneje pa pojasnil, komu pripada . ''Danes sem tukaj izredno, prišel sem podpirat prijatelja Roka Možiča , seveda tudi celo slovensko reprezentanco, Roka pa še posebej!'' V Stožice ni prišel sam, družbo so mu delali prijatelji, prav tako Rokovi kolegi, pri čemer so bili družno prepričani: ''Zmagali bomo!''

Luka je strasten oboževalec športov, ta strast izvira iz mladosti: ''Doma smo zmeraj spremljali vse športne dejavnosti, sem pa treniral tudi košarko, vselej smo tudi po malem igrali hokej in odbojko.'' Nekoč se je celo odločal za obiske večjih športnih tekmovanj s slovensko udeležbo v tujini, tokrat pa je priznal, da zaradi obveznosti, ki jih je prinesla njegova kuharska lovorika in posledično večja prepoznavnost in zasedenost, letos to žal ne bo mogoče: ''Čudež je, da sem sploh danes tukaj!''

Priljubljeni frontman skupine Joker Out si bo ogledal tudi torkovo tekmo z Nemčijo, pri čemer upa, da bo lahko mnogo bolj glasen kot na dvoboju s Francijo: ''Danes imam skurjene glasilke, ker sem imel pred tem dva koncerta in sem si rekel, da je popolna priložnost, da jih skurim do konca,'' in v smehu dodal, da jim bo s tribun pomagal iz prepone. Za konec je Bojan dejal še, da bo spremljal tudi košarko, kot to počne zmeraj, ko igra reprezentanca, in priznal, da od športov vseeno najbolj čuti nogomet.

Dobro razpoloženega smo pred tekmo ujeli tudi Bora Pavlovčiča. 24-letni smučarski skakalec, ki se je z veseljem odzval vabilu na tekmo, si je dvoboj ogledal v družbi prijatelja, cimra Erika: ''Z veseljem sem izkoristil priložnost in prišel navijat za naše fante.'' Bor v prostem času spremlja športno dogajanje na naših tleh, evropska in svetovna prvenstva: ''Gledal bom tudi košarko, spremljal in navijal bom za naše fante.''