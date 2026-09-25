POPUP: Košček Ibize v Ljubljani

POPUP je nastal iz preproste potrebe po druženju ustvarjalcev in občinstva, ki v obstoječi mestni ponudbi ne najdejo več pravega kotička za svoje nočne pobege. "Vsako novo prizorišče poživi sceno in doda košček v mozaiku družabnih interakcij meščanov in obiskovalcev mesta. POPUP smo zasnovali kot najbolj vroč klub v Ljubljani. Rdeča nit naših zabav bo house, ki poganja ibiška poletja, pri nas bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji sodobne hip hop produkcije in še marsičesa, ogniti pa se želimo predvsem južnemu vetru, ki je v zadnjih letih zelo zaznamoval klubsko ponudbo v našem mestu," pravi ekipa POPUP-a.

"Zelo mi je všeč, da so se lotili takšnih stvari in jih zelo podpiram. Bomo pa videli na dolgi rok, kakšna bo glasba in razpored," nam je povedala pevka Zevin.

"Potrebujemo tudi urbano glasbo v Ljubljani, da lahko gremo normalno žurat in je čisto spontano. Pa tak lep, nov klub je. Je dober občutek," pa je dejala akrobatka Tamia Šeme.

"Novi prostori za kakršnekoli dogodke, ki so v Ljubljani, so dobrodošli. To vem kot glasbenica, kot mlada oseba pa se zavedam, da nam primanjkuje takšnih prostorov za druženje in povezovanje. Zelo sem vesela za to otvoritev," pa dodaja pevka Samantha Maya.