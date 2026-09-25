Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

POPUP: Košček Ibize v Ljubljani

Ljubljana, 25. 09. 2026 20.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik Simon Vadnjal
POP UP

Medtem ko sta v Stožicah kraljevali tradicija in harmonika, je na drugem koncu mesta zaživel nov klub, kjer bodo imeli glavno vlogo urbani ritmi. Mlada ekipa kluba POPUP želi v prestolnico pripeljati košček španske Ibize in postati novo pribežališče nočnih ptičev, ki prisegajo na sodobno glasbo. Na otvoritveni zabavi, namenjeni le izbrancem, je naša ekipa poklepetala z znanimi obrazi.

POPUP je nastal iz preproste potrebe po druženju ustvarjalcev in občinstva, ki v obstoječi mestni ponudbi ne najdejo več pravega kotička za svoje nočne pobege. "Vsako novo prizorišče poživi sceno in doda košček v mozaiku družabnih interakcij meščanov in obiskovalcev mesta. POPUP smo zasnovali kot najbolj vroč klub v Ljubljani. Rdeča nit naših zabav bo house, ki poganja ibiška poletja, pri nas bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji sodobne hip hop produkcije in še marsičesa, ogniti pa se želimo predvsem južnemu vetru, ki je v zadnjih letih zelo zaznamoval klubsko ponudbo v našem mestu," pravi ekipa POPUP-a.

"Zelo mi je všeč, da so se lotili takšnih stvari in jih zelo podpiram. Bomo pa videli na dolgi rok, kakšna bo glasba in razpored," nam je povedala pevka Zevin.

"Potrebujemo tudi urbano glasbo v Ljubljani, da lahko gremo normalno žurat in je čisto spontano. Pa tak lep, nov klub je. Je dober občutek," pa je dejala akrobatka Tamia Šeme.

"Novi prostori za kakršnekoli dogodke, ki so v Ljubljani, so dobrodošli. To vem kot glasbenica, kot mlada oseba pa se zavedam, da nam primanjkuje takšnih prostorov za druženje in povezovanje. Zelo sem vesela za to otvoritev," pa dodaja pevka Samantha Maya.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
popup ljubljana

Modrijani s prvo Nočjo Modrijanov poskrbeli za glasbeno pravljico

24ur.com Kralji veselic – slovenski turbofolk?
24ur.com Za vrhunec festivala Overjam poskrbeli člani Dubioze Kolektiv
24ur.com Promenada, dogodek, na katerega se je čakalo: Zabaven večer, nadoknaditi moramo veliko stvari
24ur.com Ljubitelji jazz glasbe veseli novega zbirališča
24ur.com Dubioza Kolektiv s 'pop up' koncertom zatresli prestolnico
24ur.com Znane Slovenke na modni reviji predstavile nove trende
24ur.com 'Drugačen' Zahović z jasnim sporočilom navijačem
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ni želel otrok, zato sta se razšla. Danes je do ušes zaljubljen v svojega sinčka
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
vizita
Portal
Krvni strdki: 10 opozorilnih znakov in kdo je najbolj ogrožen
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
cekin
Portal
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Povprečna cena dizla v državah EU 2,23 evra za liter
Povprečna cena dizla v državah EU 2,23 evra za liter
moskisvet
Portal
Pri 29-ih letih je spoznal, da gre njegovo življenje v napačno smer
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
dominvrt
Portal
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tovor
Tovor
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961