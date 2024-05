Poreč tradicionalno zavzeli zabave željni študenti

Tudi letos so se v Poreču za prvomajske počitnice zbrali zabave željni mladi, predvsem študenti, iz vseh koncev Slovenije. Zabava je trajala kar štiri dni, obiskovalci pa so kljub vsemu še imeli moč za ples.

Dogajanje so si pred koncertom prišli pogledati tudi člani zasedbe Siddharta, ki so v mladih letih morali kar sami poskrbeti za zabavo, saj takih organiziranih druženj še ni bilo. "Sami smo se morali znajti. Hodili smo bolj v gozd, na jaso," se je spominjal Tomi in dodal, da so pijačo hladili v potokih.

Obiskovalci tradicionalnega večdnevnega rajanja so moč nabirali z vmesnimi obroki, za spanje pa je bilo malo časa. Po koncu jih je tako držal "dober vajb". Tisti najbolj pogumni so skočili tudi v še precej sveže morje.

Preden so zasijale zvezde ne nebu, so odšli na akustični koncert Vlada Kreslina pod krošnjami, ko je padel mrak pa so za zabavo poskrbeli tudi Kingstoni, ki poudarjajo, da so študenti odlično občinstvo. "Res se sprostijo."