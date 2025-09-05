Svetli način
Poročil se bo Vid Valič

Ljubljana, 05. 09. 2025 09.47 | Posodobljeno pred 31 minutami

E.K.
Vid Valič, znan slovenski stand-up komik, bo 6. septembra v Beli krajini s svojo dolgoletno partnerko Valentino Zajtl sklenil zakonsko zvezo. Bodoča mladoporočenca, ki sta se pred tremi leti razveselila hčerke, bosta pred oltar zakorakala v družbi najožjih družinskih članov in bližnjih prijateljev.

V soboto, 6. septembra se bo poročil Vid Valič. Pred oltar bo stopil s svojo izbranko Valentino Zajtl. Pravljičen dan se bo po poročanju revije Suzy odvil v Beli krajini, ob njima pa naj bi na poseben dan ob strani stali le najožji družinski člani in izbrani prijatelji.

Stand-up komik se je s plesalko in koreografinjo leta 2022 razveselil hčerke. "Najina hčerka je zelo aktivna in vokalna. Ne joka veliko, ampak se oglaša kot majhna mačkica. Ima najbolj luštno cviljenje, kar jih obstaja za budilko ob pol peti zjutraj. Veliko spi in je," nam je po rojstvu zaupal 43-letnik in se ob tem pošalil: "Posode še noče pomiti za seboj, kaj šele, da bi malo posesala po stanovanju ali si pa kakšne obleke oprala, ampak naj ji bo zaenkrat, mora usvojiti še motoriko telesa, tako da ji dam par tednov, da to usvoji, potem bo morala pa začeti to sama početi." 

