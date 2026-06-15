Poročil se je alpski smučar Miha Hrobat

Kot je razvidno iz objav, ki jih je Miha Hrobat delil na Instagramovi zgodbi, je bila poroka v Strunjanu, mladoporočenca pa sta si večno zvestobo obljubila ob morju, kjer so se jima pridružili družinski člani in prijatelji, prisotna pa sta bila tudi njuna otroka. Nevesta je nosila dolgo belo poročno obleko brez naramnic, ženin pa je izbral klasično črno moško obleko in belo srajco.
Kranjčan, ki zadnja leta velja za najboljšega slovenskega smučarja, se je sicer zaročil minulo pomlad na Maldivih, kjer je Hrobat svojo izbranko Lano zaprosil za roko na peščeni plaži.
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