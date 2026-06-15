Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Poročil se je alpski smučar Miha Hrobat

Ljubljana, 15. 06. 2026 12.51 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Miha Hrobat

Pred oltar je stopil naš alpski smučar Miha Hrobat. 31-letnik se je poročil z dolgoletno izbranko Lano, s katero imata dva otroka. Poročno slavje je bilo v Strunjanu, športnik pa je nekaj fotografij že delil na družbenem omrežju.

Kot je razvidno iz objav, ki jih je Miha Hrobat delil na Instagramovi zgodbi, je bila poroka v Strunjanu, mladoporočenca pa sta si večno zvestobo obljubila ob morju, kjer so se jima pridružili družinski člani in prijatelji, prisotna pa sta bila tudi njuna otroka. Nevesta je nosila dolgo belo poročno obleko brez naramnic, ženin pa je izbral klasično črno moško obleko in belo srajco.

Miha Hrobat se je poročil.
Miha Hrobat se je poročil.
FOTO: Instagram

Kranjčan, ki zadnja leta velja za najboljšega slovenskega smučarja, se je sicer zaročil minulo pomlad na Maldivih, kjer je Hrobat svojo izbranko Lano zaprosil za roko na peščeni plaži.

miha hrobat smučar poroka

Kako lahko premagate naš trio lovcev kviza Na lovu?

24ur.com Tim Gajser se je zaročil z izbranko Špelo
24ur.com Poročila se je smučarka Ana Bucik
24ur.com Pred oltar je stopil slovenski rokometaš Vid Kavtičnik
24ur.com Logan Paul zaročil dansko manekenko Nino Agdal
24ur.com Katarina Benček sporočila veselo novico: Končno sva zaročena!
Zadovoljna.si Znana Slovenka se pripravlja na poročno slavje
24ur.com Lora in Primož Roglič praznujeta prvo obletnico poroke
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Terry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Psihologi opozarjajo na sindrom glavnega lika pri otrocih
Psihologi opozarjajo na sindrom glavnega lika pri otrocih
Znani pevec objavil prvo fotografijo s hčerkico
Znani pevec objavil prvo fotografijo s hčerkico
Vsi govorijo o mami Džejle Ramović, poglejte, zakaj
Vsi govorijo o mami Džejle Ramović, poglejte, zakaj
zadovoljna
Portal
Po devetih letih zveze je padla odločitev, ki je ganila oboževalce
Dnevni horoskop: Device čaka produktiven dan, ribe so povezane s svojimi občutki
Dnevni horoskop: Device čaka produktiven dan, ribe so povezane s svojimi občutki
Zaroka pri 75-ih: vroča igralka našla ljubezen
Zaroka pri 75-ih: vroča igralka našla ljubezen
Nora rešitev za majhno stanovanje
Nora rešitev za majhno stanovanje
vizita
Portal
Kaj Melania Trump uživa za energijo in sijočo polt
Že po dveh požirkih bo vaš metabolizem hitrejši
Že po dveh požirkih bo vaš metabolizem hitrejši
Cervikalna spondiloza: težava, ki jo ima več kot 85 % starostnikov
Cervikalna spondiloza: težava, ki jo ima več kot 85 % starostnikov
Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože
Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože
cekin
Portal
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
Niste porabili starega dopusta? Preverite, ali ga še lahko rešite
Niste porabili starega dopusta? Preverite, ali ga še lahko rešite
Zakaj izbrati dinamičen poklic pravosodnega policista?
Zakaj izbrati dinamičen poklic pravosodnega policista?
Starši morajo vedeti, kje je meja
Starši morajo vedeti, kje je meja
moskisvet
Portal
ALF ostal brez 'mame': umrla zvezda kultne serije
Resnica o piščančjih medaljonih: Kaj se skriva pod zlato skorjico?
Resnica o piščančjih medaljonih: Kaj se skriva pod zlato skorjico?
Mislil je, da ve, kam gre njegovo življenje – nato se je vse obrnilo
Mislil je, da ve, kam gre njegovo življenje – nato se je vse obrnilo
Od kraljeve palače do razpadajoče hiše: usoda nekdanje žene tajskega kralja pretresa javnost
Od kraljeve palače do razpadajoče hiše: usoda nekdanje žene tajskega kralja pretresa javnost
dominvrt
Portal
Eden najlepših hroščev v Evropi, ki ga večina ljudi nikoli ne vidi
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
okusno
Portal
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
Brezmesna jed iz petih sestavin, ki bo navdušila tudi najbolj izbirčne
Brezmesna jed iz petih sestavin, ki bo navdušila tudi najbolj izbirčne
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
NeRealno
NeRealno
Moje sonce
Moje sonce
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758