Poročil se je alpski smučar Miha Hrobat

Kamelji mladič je vprašal očeta: "Očka, zakaj imamo dve grbi na hrbtu?" "Zato, da imamo lahko zalogo hrane in vode, ko gremo skozi puščavo!" "Očka, zakaj imamo pa tako velike trepalnice?" "Zato, da nam peska ne nosi v oči, ko gremo skozi puščavo!" "Očka, zakaj imamo pa kopita na nogah?" "Zato, da se ne ugreznemo v pesek, ko gremo po puščavi!" "Kaj pa potem delamo v živalskem vrtu?"