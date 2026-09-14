Poročil se je Bojan Križaj

Minuli konec tedna se je poročil nekdanji smučar Bojan Križaj. Po poročanju portala Žurnal24 je večno zvestobo po več kot dveh desetletjih zveze obljubil izbranki Špeli.
Tistega dne naj bi ljubljanski župan Zoran Janković na Ljubljanskem gradu poročil tudi dobra prijatelja nekdanjega vrhunskega športnika Križaja. Poročna obreda naj bi tako potekala v povsem intimnem krogu, mladoporočena para pa naj bi si ob tej priložnosti izkazala posebno čast in drug drugemu stopila ob stran kot poročni priči.
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