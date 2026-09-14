Poročil se je Bojan Križaj

Minuli konec tedna se je poročil nekdanji smučar Bojan Križaj . Po poročanju portala Žurnal24 je večno zvestobo po več kot dveh desetletjih zveze obljubil izbranki Špeli .

Tistega dne naj bi ljubljanski župan Zoran Janković na Ljubljanskem gradu poročil tudi dobra prijatelja nekdanjega vrhunskega športnika Križaja. Poročna obreda naj bi tako potekala v povsem intimnem krogu, mladoporočena para pa naj bi si ob tej priložnosti izkazala posebno čast in drug drugemu stopila ob stran kot poročni priči.