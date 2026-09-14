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Domača scena

Poročil se je Bojan Križaj

Ljubljana, 14. 09. 2026 10.05 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
E.K.
Bojan Križaj

Legendarni slovenski alpski smučar Bojan Križaj se je minuli konec tedna poročil s svojo dolgoletno partnerko Špelo. Skromni poročni obred, ki ga je vodil Zoran Janković, je potekal na Ljubljanskem gradu, mladoporočenca pa sta si večno zvestobo obljubila le v družbi svojih prič.

Minuli konec tedna se je poročil nekdanji smučar Bojan Križaj. Po poročanju portala Žurnal24 je večno zvestobo po več kot dveh desetletjih zveze obljubil izbranki Špeli.

Bojan Križaj
Bojan Križaj
FOTO: Luka Kotnik

Tistega dne naj bi ljubljanski župan Zoran Janković na Ljubljanskem gradu poročil tudi dobra prijatelja nekdanjega vrhunskega športnika Križaja. Poročna obreda naj bi tako potekala v povsem intimnem krogu, mladoporočena para pa naj bi si ob tej priložnosti izkazala posebno čast in drug drugemu stopila ob stran kot poročni priči.

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KOMENTARJI9

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Še89sekund
14. 09. 2026 11.16
A tok je že star ,da je za poroko zrel ? Uf kako hitro raste ta mladina.
Odgovori
0 0
bc123456
14. 09. 2026 11.11
Čestitke Bojan in ženi
Odgovori
0 0
25.maj
14. 09. 2026 11.05
po 20 letih je pa res že čas, no, pa čestitke in srečen zakon
Odgovori
+3
3 0
dule100
14. 09. 2026 10.59
Propadel tip! Škoda!
Odgovori
+0
4 4
Nidani
14. 09. 2026 10.51
Čestitke, legenda!
Odgovori
+5
6 1
Kraljm
14. 09. 2026 10.48
Kdo pa je Bojan Križaj?
Odgovori
-17
2 19
Gagg
14. 09. 2026 11.04
Nekdo ki ne bi bil v 10 tvojih zivljenj
Odgovori
0 0
športnik66
14. 09. 2026 10.39
Če se prav spomnim, je ta Špela nečakinja njegove prve žene... ca 20 let mlajša od njega.
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+11
12 1
janimir
14. 09. 2026 11.17
V resnici je sestrična, ne nečakinja. Se narobe spomniš.
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0 0
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