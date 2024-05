Poročil se je Cene Prevc

Nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc se je poročil. Večno zvestobo je obljubil Juliji , kot je razkril za 24ur.com, pa sta pred oltar zakorakala v njeni rojstni župniji. Čeprav so se pred časom pojavila namigovanja, da se pripravljata na ta pomemben življenjski dogodek, sprožil pa jih je župnik Martin Golob, nam je 28-letnik dejal, da ju je poročil župnik Damjan Prošt , in v šali dodal: "Tvoja fara, moj župnik!"

Julija se je na cerkveni obred pripeljala s kočijo Barbana Lipizzans, je še razkril, poročnega slavja pa so se poleg družinskih članov in prijateljev udeležili tudi nekateri znani Slovenci. Med njimi je bila tudi Maja Keuc, ki je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem Cene iz cerkve v naročju nese ženo, zbrani pa jima čestitajo in ju obmetavajo s cvetjem.

28-letnik nam je ob tem zaupal, da je Maja tudi zapela: "Juliji je ona zelo dobra pevka, zato je prišla in odpela eno pesem. Bila je presenečenje za Julijo." Dodal je, da so na poroki pele tudi njegove sestrične. Par se je poročil cerkveno in civilno. Cerkvena poroka je bila v Lešah, vasi pri Tržiču, civilno pa sta si zvestobo obljubila v skednju.