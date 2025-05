Poročil se je kitarist ansambla Modrijani, Peter Oset

Pred oltar je stopil Peter Oset , kitarist ansambla Modrijani , ki je večno zvestobo obljubil izbranki Anji. Med svati so bili tudi preostali člani skupine, kot sta mladoporočenca zapisala v objavi na družbenem omrežju, pa se bosta trudila, da bosta ljubezen, ki so jima jo izkazali njuni najdražji, ki so bili povabljeni na poročno slavje, v najlepši obliki vrnila svetu.

"Poroka je bila kot najlepša pesem. Za to ljubezensko pesem pa sva neskončno hvaležna vsem, ki so nama pomagali in praznovali z nama, pa tudi vam, dragi prijatelji, ki ste nama pošiljali lepe misli. Hvala za vso ljubezen. Trudila se bova, da bova svetu in vam veliko te ljubezni vrnila v najlepši obliki," sta zapisala Peter in Anja.

Nevesta je nosila belo obleko s čipko in vlečko, daljše lase pa je imela spete na temenu. Njen poročni šopek so sestavljali cvetovi bele orhideje. Ženin je za poročni dan izbral klasično črno obleko z belo srajco, namesto kravate pa je nosil metuljčka.