Poročil se je naš športni novinar in komentator David Stropnik

Poročil se je naš športni novinar in komentator motoGP David Stropnik. Po zaroki na rajskih Maldivih sta si z izbranko Petro večno zvestobo obljubila v višavah Italije. "Poročila sva se v gorah - v Dolomitih, kjer je narava najlepša in občutki pod nebom med vršaci najpristnejši. Obenem pa je bilo to ravnovesje temu, da sva se zaročila na eni najlepših plaž sveta - sandstripu Gangehija na Maldivih pa tudi malo bolj praktično je za transport poročne obleke, če ne greš na letalo ampak samo par urc daleč v hribe," nam je zaupal ženin.

Poročni dan sta preživela v naravi, stran od mestnega vrveža, prežeta z neskončno ljubeznijo. "Nisva imela glasbenikov, a če sva med ptičjim petjem in brenčanjem čebel dobro prisluhnila sva slišala kako je veter šepetal: "vedno bosta skupaj.." in tega v dvoranah, uradih, cerkvah pač ni..." Mladopročenca se namreč nista odločila za konvencionalno poročno slavje. "Ne, to ni bila svadba.. Oba verjameva, da je poroka nekaj kar je namenjeno predvsem mladoporočencema in ne svatom.. zato je bila najina poroka elopement v precej poseben in na srečo še samoten del gora, ki ga oba obožujeva... Vse skupaj je bil obred na najin način, ki sva ga zaključila z nočjo v gradu," nam je zaupal Stropnik in se pošalil: "Vmes se nama je pridružila še fotografinja - ker, kako že pravi 'pregovor': če ni fotografij se ni zgodilo." Večno ljubezen pa sta, pred izmenjavo zaobljub na idiličnem mestu, proslavila z najbližjimi. "Pri uradnem vpisu na ljubljanskem gradu sva imela najožje člane družine, moj sin in njena sestra sta bila priči, tako da sva imela tudi nekaj družinskega vzdušja," je dejal.