Poročil se je nekdanji smučarski skakalec Jaka Hvala

Jaka Hvala se je poročil. Nekdanji smučarski skakalec je preteklo soboto večno zvestobo obljubil svoji dolgoletni partnerki Katji. Nevesta je na družbenih omrežjih že spremenila svoj dekliški priimek, s čimer je potrdila, da sta postala mož in žena, novico pa nam je potrdil tudi 32-letnik sam. "Vsem se še enkrat zahvaljujeva za nepozaben vikend," je še dodal.

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Novopečena zakonca, ki svojo zasebnost sicer rada ohranjata zase, sta v svojem najlepšem dnevu uživala v družbi domačih in prijateljev, med katerimi so bili tudi Jakovi nekdanji skakalni kolegi. Med tistimi, ki so ju pospremili v zakon in nazdravili njuni ljubezni, je bil tudi Žiga Jelar. Smučarski skakalec je na zabavi po obredu poprijel tudi za mikrofon in zapel za vse zbrane. Poleg njega je za glasbeno spremljavo poskrbel tudi priljubljeni Dejan Dogaja.

Katja je na Instagramu že spremenila svoj priimek in razkrila, da se družina odpravlja na medene tedne. FOTO: Instagram