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Domača scena

Poročil se je nekdanji smučarski skakalec Jaka Hvala

Ljubljana, 14. 07. 2026 15.18 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.A.
jaka hvala in katja hvala

Pretekli vikend so za nekdanjega smučarskega skakalca Jako Hvalo in njegovo izbranko Katjo zapeli poročni zvonovi. Novopečena zakonca sta si po več kot desetih letih zveze in nekaj let po zaroki obljubila večno zvestobo, med svati pa ni manjkalo niti Jakovih nekdanjih kolegov s skakalnice, ki so – tudi z mikrofonom v roki – poskrbeli za pravo zabavo.

Jaka Hvala se je poročil. Nekdanji smučarski skakalec je preteklo soboto večno zvestobo obljubil svoji dolgoletni partnerki Katji. Nevesta je na družbenih omrežjih že spremenila svoj dekliški priimek, s čimer je potrdila, da sta postala mož in žena, novico pa nam je potrdil tudi 32-letnik sam. "Vsem se še enkrat zahvaljujeva za nepozaben vikend," je še dodal.

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Novopečena zakonca, ki svojo zasebnost sicer rada ohranjata zase, sta v svojem najlepšem dnevu uživala v družbi domačih in prijateljev, med katerimi so bili tudi Jakovi nekdanji skakalni kolegi. Med tistimi, ki so ju pospremili v zakon in nazdravili njuni ljubezni, je bil tudi Žiga Jelar. Smučarski skakalec je na zabavi po obredu poprijel tudi za mikrofon in zapel za vse zbrane. Poleg njega je za glasbeno spremljavo poskrbel tudi priljubljeni Dejan Dogaja.

Katja je na Instagramu že spremenila svoj priimek in razkrila, da se družina odpravlja na medene tedne.
Katja je na Instagramu že spremenila svoj priimek in razkrila, da se družina odpravlja na medene tedne.
FOTO: Instagram

Podrobnosti poroke sicer ostajajo skrivnost za vse nepovabljene, zaljubljenca pa sta s svojo malo hčerko že odpotovala v Indonezijo, kjer bodo skupaj preživeli medene tedne. "Družina Hvala na medenih tednih," je ob fotografiji svojega moža, ki jo je delila na družbenih omrežjih, zapisala novopečena gospa Hvala.

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KOMENTARJI3

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Malo_sutra
14. 07. 2026 16.23
zelo pomebna informacija, o pa tudi zelo znan skakalec haha
Odgovori
+1
1 0
metalika
14. 07. 2026 16.05
Vevrco oženu
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-1
0 1
Watcherman
14. 07. 2026 15.56
Ne bo trajalo dolgo.Lp
Odgovori
-3
0 3
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