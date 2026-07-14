Poročil se je nekdanji smučarski skakalec Jaka Hvala

Jaka Hvala se je poročil. Nekdanji smučarski skakalec je preteklo soboto večno zvestobo obljubil svoji dolgoletni partnerki Katji. Nevesta je na družbenih omrežjih že spremenila svoj dekliški priimek, s čimer je potrdila, da sta postala mož in žena, novico pa nam je potrdil tudi 32-letnik sam. "Vsem se še enkrat zahvaljujeva za nepozaben vikend," je še dodal.
Novopečena zakonca, ki svojo zasebnost sicer rada ohranjata zase, sta v svojem najlepšem dnevu uživala v družbi domačih in prijateljev, med katerimi so bili tudi Jakovi nekdanji skakalni kolegi. Med tistimi, ki so ju pospremili v zakon in nazdravili njuni ljubezni, je bil tudi Žiga Jelar. Smučarski skakalec je na zabavi po obredu poprijel tudi za mikrofon in zapel za vse zbrane. Poleg njega je za glasbeno spremljavo poskrbel tudi priljubljeni Dejan Dogaja.
Podrobnosti poroke sicer ostajajo skrivnost za vse nepovabljene, zaljubljenca pa sta s svojo malo hčerko že odpotovala v Indonezijo, kjer bodo skupaj preživeli medene tedne. "Družina Hvala na medenih tednih," je ob fotografiji svojega moža, ki jo je delila na družbenih omrežjih, zapisala novopečena gospa Hvala.
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