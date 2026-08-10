Poročil se je odbojkar Tonček Štern

V zakon je skočil še en slovenski vrhunski športnik. V soboto se je namreč poročil Tonček Štern. Slovenski odbojkarski as je do oltarja popeljal svojo drago Heleno, na poroki pa so bili prisotni tudi njuni otroci, hčerka Julija ter sinova Tonček mlajši in Jakob.

Tonček Štern in njegova draga Helena. FOTO: Instagram

Do oltarja so zaljubljenca poleg najbližjih pospremili tudi Tončkovi reprezentančni kolegi in številni znani obrazi. Za dobro glasbo sta na zabavi skrbela tudi Monika Avsenik in Luka Basi. Pevka je na Instagramu celo delila nekaj utrinkov z dogodka in zapisala, da ji je v čast, da je lahko pela na poroki našega vrhunskega odbojkarja.

Monika Avsenik je pela na poroki Tončka Šterna. FOTO: Instagram

Monika je poleg posnetka, ko so svatje navdušeno pozdravljali mladoporočenca, delila tudi svojo fotografijo in razkrila, da je za poroko izbrala svetlo modro srednje dolgo obleko z naramnicami. Obenem je pokazala tudi del čudovite kulise, kjer je potekalo slavje. Točne lokacije sicer ni razkrila, a je v ozadju videti gozdove, reko in vinograde.