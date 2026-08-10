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Domača scena

Poročil se je odbojkar Tonček Štern

Ljubljana, 10. 08. 2026 18.17 pred 20 urami 1 min branja 10

Avtor:
K.A.
Tonček Štern in njegova draga Helena.

Pretekli konec tedna so znova peli poročni zvonovi za enega od slovenskih športnikov. Večno zvestobo svoji dragi Heleni je tokrat obljubil Tonček Štern. Vrhunskemu odbojkarju in njegovi dragi so na zabavi po obredu peli tudi številni znani obrazi, kot sta Monika Avsenik in Luka Basi, ki sta si štela v čast, da ju je 30-letnik izbral za zabavanje gostov.

V zakon je skočil še en slovenski vrhunski športnik. V soboto se je namreč poročil Tonček Štern. Slovenski odbojkarski as je do oltarja popeljal svojo drago Heleno, na poroki pa so bili prisotni tudi njuni otroci, hčerka Julija ter sinova Tonček mlajši in Jakob.

Tonček Štern in njegova draga Helena.
Tonček Štern in njegova draga Helena.
FOTO: Instagram

Do oltarja so zaljubljenca poleg najbližjih pospremili tudi Tončkovi reprezentančni kolegi in številni znani obrazi. Za dobro glasbo sta na zabavi skrbela tudi Monika Avsenik in Luka Basi. Pevka je na Instagramu celo delila nekaj utrinkov z dogodka in zapisala, da ji je v čast, da je lahko pela na poroki našega vrhunskega odbojkarja.

Monika Avsenik je pela na poroki Tončka Šterna.
Monika Avsenik je pela na poroki Tončka Šterna.
FOTO: Instagram

Monika je poleg posnetka, ko so svatje navdušeno pozdravljali mladoporočenca, delila tudi svojo fotografijo in razkrila, da je za poroko izbrala svetlo modro srednje dolgo obleko z naramnicami. Obenem je pokazala tudi del čudovite kulise, kjer je potekalo slavje. Točne lokacije sicer ni razkrila, a je v ozadju videti gozdove, reko in vinograde.

Da je na zabavi dolgo v noč, morda celo v zgodnje jutro, prepeval Luka Basi, pa je razkril kar ženin sam. Na Instagramu je delil posnetek ene od svatinj, ki je objavila, kako s koroškim pevcem skupaj prepevata pesem legendarnega Oliverja Dragojevića Cesarica.

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tinko22
11. 08. 2026 08.56
Ma res me en k briga da se je poročil, ma briga me, boli me k
Odgovori
-1
1 2
Valkidžija
11. 08. 2026 08.30
Gostišče Tri lučke nad Krškim. Lep ambient.
Odgovori
+1
1 0
Victorinox
10. 08. 2026 20.26
Vse čestitke in srečno obema.
Odgovori
+6
6 0
Delavec_Slo
10. 08. 2026 19.50
Čestitke Tonček, le tako naprej!
Odgovori
+8
8 0
Anion6anion
10. 08. 2026 19.49
Čestitke!
Odgovori
+4
4 0
Žmavc
10. 08. 2026 19.46
Bravo, Tonček! Lepo jo imej. Tako kot smo jo imeli mi! 😉
Odgovori
+6
7 1
jank
10. 08. 2026 18.50
Ni bila cerkvena!
Odgovori
-5
2 7
MESE?AR
10. 08. 2026 19.09
Pa kaj potem...
Odgovori
+6
7 1
Prelepa Soča
10. 08. 2026 21.30
Kaj cerkvena?
Odgovori
+5
5 0
Ali63
10. 08. 2026 18.38
Srečno!
Odgovori
+9
9 0
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