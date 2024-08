Poročil se je raper Challe Salle

"Ta dan je bil res nekaj posebnega, od prvega do zadnjega trenutka. Preživela sva ga v krogu družine in najboljših prijateljev in bilo je vrhunsko. Najprej smo imeli cerkveni obred v pravoslavni cerkvi v Ljubljani, nato smo se odpeljali na grad Bogenšperk, kjer sta potekala še civilni obred in poročna zabava. Mislim, da sva z Yvonne na najlepši način proslavila najino ljubezen in da so vsi gostje uživali tako kot midva. Rad bi se zahvalil še najini organizatorki Satin, ki je poskrbela, da je bilo vse točno tako, kot sva si zamislila," nam je zaupal pevec.

Yvonne je nosila dolgo elegantno obleko v kombinaciji s čipko, svoj videz pa je dopolnila z velikim šopkom belih vrtnic. Pevec se je oblekel v svečan bel smoking, s črnimi detajli in črnim metuljčkom.

"Ta dan sem res že dolgo časa komaj čakala in zame je bilo vse kot iz sanj. V poročni obleki sem se počutila kot princeska. Bila sem zelo emotivna, še posebej pri cerkvenem obredu, tudi ob prihodu mi je bilo zelo lepo videti vse najine najbližje na kupu. Hvala vsem, ki so bili z nama, zdaj smo postali vsi ena velika družina in to je res največ, kar šteje. Ob dobri hrani in glasbi je bilo super vzdušje, vožnja s kočijo in lokacija na gradu Bogenšperk pa sta poroko naredili še bolj pravljično," je dejala Yvonne.