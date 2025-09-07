Svetli način
Domača scena

Poročil se je Sašo Udovič: 'To je krona 22 let trajajoče skupne poti'

Štanjel, 07. 09. 2025 16.17 | Posodobljeno pred eno minuto

R. M. , T. D.
Ta konec tedna sta se v Štanjelu poročila nekdanji nogometaš Sašo Udovič in Olga Pavlović. Kot sta povedala za 24ur.com, je poroka "krona in uradna zaobljuba 22 let trajajoče skupne poti".

Na gradu Štanjel sta se v soboto poročila nekdanji nogometaš Sašo Udovič in njegova dolgoletna partnerica Olga Pavlović, zdaj Udovič. "Ta korak nama pomeni krono in uradno zaobljubo 22 let trajajoče skupne poti. Vsak povabljenec ima posebno mesto v najinih srcih in nas druži skupna zgodovina," sta povedala za 24ur.com.

Na poroki, ki sta jo opisala kot "magično" in "popolno", je zbrane zabaval pevec Samuel Lucas, kot gostja pa je nekaj pesmi odpela tudi njuna prijateljica Irena Tratnik Dosso.

Kot sta povedala, se bosta v prihodnjih dneh odpravila na medene tedne na jug Italije – med drugim bosta obiskala Amalfi, Positano in otok Capri.

Preberi še Sašo Udovič o zaroki: Bil sem bolj živčen kot pred 80.000 ljudmi in Zidanom

Udovič je Pavlović zaprosil sredi Ljubljane na silvestrovo, ob koncu leta 2023. "Bila je popolnoma presenečena, kar se je tudi videlo. Odločil sem se spontano in mislim, da je bila odločitev pravilna," je tedaj povedal v pogovoru za 24ur.com. Ob tem je priznal, da se prej o poroki nista pogovarjala in da to ni bila goreča želja njegove partnerke, se mu je pa zdela to izjemno romantična poteza.

