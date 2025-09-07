Poročil se je Sašo Udovič: 'To je krona 22 let trajajoče skupne poti'

Na gradu Štanjel sta se v soboto poročila nekdanji nogometaš Sašo Udovič in njegova dolgoletna partnerica Olga Pavlović , zdaj Udovič. "Ta korak nama pomeni krono in uradno zaobljubo 22 let trajajoče skupne poti. Vsak povabljenec ima posebno mesto v najinih srcih in nas druži skupna zgodovina," sta povedala za 24ur.com .

Na poroki, ki sta jo opisala kot "magično" in "popolno", je zbrane zabaval pevec Samuel Lucas, kot gostja pa je nekaj pesmi odpela tudi njuna prijateljica Irena Tratnik Dosso.

Kot sta povedala, se bosta v prihodnjih dneh odpravila na medene tedne na jug Italije – med drugim bosta obiskala Amalfi, Positano in otok Capri.