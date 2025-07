Poročila se je nekdanja žena Primoža Peterke

Mladoporočenca in nekdanji smučarski skakalec Primož Ulaga.

"Poroka je bila v krasnem ambientu Kamniško-Savinjskih Alp, v objemu narave, ženin in nevesta pa sta nas vse presenetila s plesno točko - naborom ikoničnih pesmi iz filmov Šund, Madagaskar in številnih drugih. Po prikazanem imamo dva nova kandidata za šov Zvezde plešejo," je povedal Vadnjal. Večno ljubezen pa je s svojima prijateljema slavil tudi smučarski skakalec Primož Ulaga, ki je na družbeno omrežje objavil fotografijo z mladoporočencema.

45-letna nevesta je usodni 'da' dahnila v dolgi beli poročni obleki, ki so jo krasile čipke. Svoj videz je dopolnila z dolgo belo tančico in svetlečimi uhani. Ženin pa si je na slavnostni dan nadel črno moško obleko, belo kravato in svetle superge.

Renata Bohinc je bila v preteklosti 17 let poročena z nekdanjim smučarskim skakalcem Primožem Peterko, s katerim sta se v skoraj dve desetletji dolgem zakonu razveselila rojstva treh otrok. Po ločitvi, ki se je zgodila leta 2020, naj bi ohranjala dobre odnose, skupaj se udeležujeta tudi slovesnosti ob različnih dosežkih njunih potomcev.