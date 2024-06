Poročila se je Urša Bogataj

Poročila se je smučarska skakalka in dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj, večno zvestobo je obljubila Sandiju Križnarju. 29-letnica je z bratom Nike Križnar že kar nekaj let v zvezi, pred meseci pa sta se razveselila tudi prvorojenca. Ob fotografijah, ki jih je delila na družbenem omrežju, je zapisala, da je bil to zanjo nepozaben dan in se zahvalila mnogim, ki so ji pomagali uresničiti pravljični dan. Objava je v trenutku prejela obilo čestitk.