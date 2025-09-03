Svetli način
Domača scena

Poročila sta se Lado Bizovičar in Anela Šabanagić

Socerb, 03. 09. 2025 13.07 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
23

Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da sta se pretekli konec tedna na gradu Socerb poročila voditelj Lado Bizovičar in manekenka Anela Šabanagić. Poroka je potekala stran od oči javnosti.

Poročil se je priljubljen televizijski voditelj in komik Lado Bizovičar. Z dolgoletno partnerko Anelo Šabanagić sta si večno zvestobo obljubila preteklo soboto. Poročila sta se na gradu Socerb.

Na poroki, ki je potekala stran od oči javnosti, je bilo prisotnih veliko znanih obrazov, med njimi chef in žirant šova MasterChef Slovenija Luka Jezeršek ter nekdanji smučarski skakalec Peter Prevc.

Par je v zvezi devet let, svoje zasebno življenje pa skrbno skriva pred očmi javnosti. V tem času sta se jima pridružili dve hčerki - prva leta 2018, druga pa 2021.

Šabanagić je kot glavna producentka Bizovičarja podpirala med njegovim nastopom Slovenska muska januarja 2024 v Stožicah.

lado bizovičar anela šabanagić poroka
