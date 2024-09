Poročila sta se Monika Avsenik in Anže Langus Petrovič

Na drugo septembrsko soboto so poročni zvonovi zapeli za Moniko Avsenik in Anžeta Langusa Petroviča. Zaljubljena slovenska glasbenika sta si večno zvestobo obljubila tako cerkveno kot tudi civilno, na poroki pa so bili zbrani številni njuni glasbeni prijatelji.

Med svati je bil tudi njun dober prijatelj Jan Plestenjak, ki jima je ob obredu zapel in ju v zakon pospremil s svojim šarmantnim glasom. Čeprav si je letos vzel premor od glasbenega nastopanja, je za svoja prijatelja naredil izjemo in zapel pred zbranimi povabljenci. Monika in Anže sta na poroki žarela od sreče, posnetke njunega romantičnega plesa in zaljubljenih pogledov pa se na družbenih omrežjih delili njuni prijatelji.