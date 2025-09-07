Svetli način
Domača scena

Vid Valič dahnil usodni da

Bela krajina, 07. 09. 2025 13.50 | Posodobljeno pred 58 minutami

R. M.
15

V Beli krajini sta se v soboto poročila komik Vid Valič in dolgoletna partnerica Valentina Zajtl.

Komik Vid Valič in Valentina Zajtl sta s poroko potrdila večletno zvezo, v kateri se jima je leta 2022 pridružila tudi hčerka. 

Vid Valič in Valentina Zajtl
Vid Valič in Valentina Zajtl FOTO: Luka Kotnik - Valentina Zajtl

Poročila sta se v Beli krajini, ob njima pa naj bi na poseben dan bili le najožji družinski člani in izbrani prijatelji - vse skupaj na dan, ko sta se v Strunjanu poročila tudi predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber Golob.

Včerajšnji poročni dan je na družbenem omrežju Instagram med drugim delila Nika Veger, sicer partnerica televizijskega voditelja Petra Polesa.

Valič je v preteklosti sicer že spregovoril o svoji hčerki. "Najina hčerka je zelo aktivna in vokalna. Ne joka veliko, ampak se oglaša kot majhna mačkica. Ima najbolj luštno cviljenje, kar jih obstaja za budilko ob pol petih zjutraj. Veliko spi in je," nam je zaupal po rojstvu.

KOMENTARJI (15)

JApajaDAja
07. 09. 2025 14.47
-1
je poles že "pripeljal "padel iz berlina v lj?
ODGOVORI
0 1
osservatore
07. 09. 2025 14.39
Ja in?
ODGOVORI
0 0
tv1206802
07. 09. 2025 14.36
Tako nas boli... njegovi nastopi so sponzorski... njegove fore pa kupljene! Drugače ok dec za družbo poslovno pa žal nikoli več!
ODGOVORI
0 0
Betuul
07. 09. 2025 14.35
Naj živi ljubezen 🥂za Vida in Valentino👏
ODGOVORI
0 0
genir
07. 09. 2025 14.34
A so tudi solze tekle?
ODGOVORI
0 0
Antena
07. 09. 2025 14.31
+1
In ?
ODGOVORI
1 0
Betuul
07. 09. 2025 14.36
Da! se reče
ODGOVORI
0 0
proofreader
07. 09. 2025 14.27
+2
To je bila poroka leta, ne pa tisto v Strunjanu.
ODGOVORI
3 1
Houdre
07. 09. 2025 14.10
+8
Res so to najbolj pomembne novice ko se nasa Domovina potaplja🤮
ODGOVORI
9 1
JApajaDAja
07. 09. 2025 14.49
dajejo nam igre,da se pozabi na kruh.
ODGOVORI
0 0
Brus123
07. 09. 2025 14.08
+5
Zasenčena poroka, ampak par je pa 100x lepši!! Srečno!!
ODGOVORI
7 2
olafur
07. 09. 2025 14.23
+1
Vid Valič lepši, od koga le?
ODGOVORI
3 2
Peklenšček
07. 09. 2025 13.59
+9
Bravo Vid & Valentina, čestike :) !!
ODGOVORI
9 0
