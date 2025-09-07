Vid Valič dahnil usodni da

Komik Vid Valič in Valentina Zajtl sta s poroko potrdila večletno zvezo, v kateri se jima je leta 2022 pridružila tudi hčerka.

Poročila sta se v Beli krajini, ob njima pa naj bi na poseben dan bili le najožji družinski člani in izbrani prijatelji - vse skupaj na dan, ko sta se v Strunjanu poročila tudi predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber Golob.

Včerajšnji poročni dan je na družbenem omrežju Instagram med drugim delila Nika Veger, sicer partnerica televizijskega voditelja Petra Polesa.

Valič je v preteklosti sicer že spregovoril o svoji hčerki. "Najina hčerka je zelo aktivna in vokalna. Ne joka veliko, ampak se oglaša kot majhna mačkica. Ima najbolj luštno cviljenje, kar jih obstaja za budilko ob pol petih zjutraj. Veliko spi in je," nam je zaupal po rojstvu.