Pevka iz Talentov bodočega moža med obredom ganila do solz

Na spletu je nedavno zaokrožil posnetek, ki nikogar ni pustil ravnodušnega. Slovenska nevesta je na poti do oltarja svojemu bodočemu soprogu zapela pesem, ta pa ni mogel skrivati solza sreče in ganjenosti.

Na spletu je nedavno zaokrožil videoposnetek poročnega obreda, ki je potekal pred dobrim letom v črnomeljski cerkvi in si ga je ogledalo že več kot 65.000 ljudi. Tako je obred postal 'poroka, o kateri vsi govorijo'.Za pravo presenečenje je namreč poskrbela kar nevesta sama, saj je na poti do oltarja svojemu bodočemu soprogu zapela pesem, ki v originalni različici nosi naslov Wind Beneath my Wings.

Mladenkin popoln vokal, ki je donel vse do cerkvenega oltarja, je povzročil, da je pri marsikaterem svatu po licu spolzela solza radostnica, svojih solza pa ni mogel zadrževati niti vidno ganjen ženin. In ta nevesta, ki je z romantično gesto izrekla svoj 'večni da', je Simona Plut, članica skupine The Plut Family, ki je svoj pevski talent dokazovala v šesti sezoni šova Slovenija ima talent leta 2016. S Simoninim očetom Darkom Plutom smo se pogovarjali o izboru pesmi ter ideji, da bi svojega soproga, Sandija Beneca, presenetila s takšno romantično gesto. Ponavadi so namreč pripadnice ženskega spola tiste, ki so deležne takšnih in podobnih potez s strani svojih izbrancev, Simona pa je dokazala, da je vse prej kot klišejska nevesta. Darka smo vprašali tudi za razlog, zakaj posnetka niso objavili že prej in v smehu nam je priznal, da sploh niso bili oni tisti, ki so posnetek lansirali v javnost, temveč eden izmed snemalcev, ki je bil prisoten na obredu. Ta je pred približno tremi tedni video delil na svojem profilu na Facebooku, posnetek pa je v trenutku postal prava spletna senzacija.

Za romantično potezo je Simono navdihnila njena mama, pesemWind Beneath my Wings, ki je v besedilu vsebovala vse tisto, kar je želela sporočiti svojemu izbrancu, pa je nevesta nato s pomočjo prijateljice prevedla v slovenščino.

The Plut Family so navdušili v šesti sezoni šova Slovenija ima talent. FOTO: Arhiv izvajalca