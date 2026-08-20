Porscheji, kolesa, gokarti: Tako Luka Dončić razvaja svoje soigralce

Luka Dončić si je kmalu po prihodu v ligo NBA ustvaril sloves izredno radodarnega soigralca. Njegova darila pa z leti postajajo vse bolj domiselna – in dražja. Pred lanskim božičem je poskrbel za največje presenečenje doslej. Igralcem, trenerjem in drugim zaposlenim pri Lakersih je kupil več kot 100 električnih koles, katerih skupna vrednost je presegla 300.000 evrov. "Vsem sem želel nekaj podariti. Vsi trdo delajo, tudi ljudje v ozadju, ki jih ne vidite, zato sem želel nekaj narediti tudi zanje," je takrat pojasnil Luka.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Luka obdaril soigralce z električnimi kolesi Instagram

Luka obdaril soigralce z električnimi kolesi Instagram

Luka obdaril soigralce z električnimi kolesi Instagram

Luka obdaril soigralce z električnimi kolesi Instagram

Luka obdaril soigralce z električnimi kolesi Instagram









Električna kolesa je Dončić podaril tudi članom osebja svoje nekdanje ekipe Dallas Mavericks. Takratni soigralec Tim Hardaway Jr. je gesto označil kar za najboljše božično darilo, ki ga je v enajstih sezonah lige NBA dobil od soigralca.

Dirkanje s Porscheji

Oktobra lani je Luka za soigralce pripravil nekoliko drugačno presenečenje in celotno moštvo Lakersov po treningu povabil na Porsche Driving Experience v Los Angelesu. Košarkarji so lahko na dirkališču sedli za volane različnih Porschejevih modelov in se med seboj pomerili v dirkanju. "Še nikoli nisem doživel, da bi zvezdnik ekipe tako poskrbel za celotno moštvo," je po izkušnji dejal Dončićev soigralec Deandre Ayton in dodal, da pred tem sploh še nikoli ni sedel v Porscheju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Gokarti za ekipo Dallasa

Dončić je za odmevno božično presenečenje poskrbel že v Dallasu, leta 2024 je člane svoje nekdanje ekipe obdaril s personaliziranimi električnimi gokarti. Vsak je bil opremljen s priimkom novega lastnika, vrednost posameznega vozila je znašala okoli 2000 evrov.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Gokarti za ekipo Dallas Mavericks Instagram

Gokarti za ekipo Dallas Mavericks Instagram

Gokarti za ekipo Dallas Mavericks Instagram

Gokarti za ekipo Dallas Mavericks Instagram







Športni copati

Med pogostejšimi darili našega košarkarskega zvezdnika so tudi ekskluzivne superge. Luka je lani svojo ekipo presenetil s pari svojih Jordan Luka 4, v preteklosti pa je posebne različice svojih čevljev podarjal tudi posameznim soigralcem in trenerjem. Superge pogosto podarja tudi navijačem, prek dobrodelnih akcij pa je z njimi obdaril že na stotine otrok in zdravstvenih delavcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke