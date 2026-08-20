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Domača scena

Porscheji, kolesa, gokarti: Tako Luka Dončić razvaja svoje soigralce

Ljubljana, 20. 08. 2026 13.04 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
A. P.
Luka Dončić in Jaxson Hayes

Luka Dončić, ki ta konec tedna v Sloveniji gosti košarkarske zvezdnike ekipe Los Angeles Lakers, njihov 4-dnevni izlet tudi v celoti financira. A to še zdaleč ni prvič, da je Dončić globoko segel v žep za svoje soigralce. Lansko leto je ekipo odpeljal na dirkališče s Porscheji, za božič pa je celotnemu osebju Lakersov podaril prestižna električna kolesa v vrednosti več kot 300.000 evrov.

Luka Dončić si je kmalu po prihodu v ligo NBA ustvaril sloves izredno radodarnega soigralca. Njegova darila pa z leti postajajo vse bolj domiselna – in dražja. Pred lanskim božičem je poskrbel za največje presenečenje doslej. Igralcem, trenerjem in drugim zaposlenim pri Lakersih je kupil več kot 100 električnih koles, katerih skupna vrednost je presegla 300.000 evrov. "Vsem sem želel nekaj podariti. Vsi trdo delajo, tudi ljudje v ozadju, ki jih ne vidite, zato sem želel nekaj narediti tudi zanje," je takrat pojasnil Luka.

Električna kolesa je Dončić podaril tudi članom osebja svoje nekdanje ekipe Dallas Mavericks. Takratni soigralec Tim Hardaway Jr. je gesto označil kar za najboljše božično darilo, ki ga je v enajstih sezonah lige NBA dobil od soigralca.

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Dirkanje s Porscheji

Oktobra lani je Luka za soigralce pripravil nekoliko drugačno presenečenje in celotno moštvo Lakersov po treningu povabil na Porsche Driving Experience v Los Angelesu. Košarkarji so lahko na dirkališču sedli za volane različnih Porschejevih modelov in se med seboj pomerili v dirkanju. "Še nikoli nisem doživel, da bi zvezdnik ekipe tako poskrbel za celotno moštvo," je po izkušnji dejal Dončićev soigralec Deandre Ayton in dodal, da pred tem sploh še nikoli ni sedel v Porscheju.

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Gokarti za ekipo Dallasa

Dončić je za odmevno božično presenečenje poskrbel že v Dallasu, leta 2024 je člane svoje nekdanje ekipe obdaril s personaliziranimi električnimi gokarti. Vsak je bil opremljen s priimkom novega lastnika, vrednost posameznega vozila je znašala okoli 2000 evrov.

Športni copati

Med pogostejšimi darili našega košarkarskega zvezdnika so tudi ekskluzivne superge. Luka je lani svojo ekipo presenetil s pari svojih Jordan Luka 4, v preteklosti pa je posebne različice svojih čevljev podarjal tudi posameznim soigralcem in trenerjem. Superge pogosto podarja tudi navijačem, prek dobrodelnih akcij pa je z njimi obdaril že na stotine otrok in zdravstvenih delavcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončićevi soigralci iz Los Angeles Lakersov so medtem že prispeli v Slovenijo, kjer jih v prihodnjih dneh čaka večdnevno druženje v organizaciji slovenskega zvezdnika. Obisk naj bi združeval treninge in priprave na novo sezono z nekoliko bolj sproščenim programom, med drugim druženjem, večerjami in spoznavanjem Slovenije.

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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
20. 08. 2026 14.16
Čudoviti dogodek za vse otroke in odrasle otroke v Sloveniji! Če jih pa obožujejo še odarsli ljudje, sem pa brez besed!
Odgovori
0 0
soseda
20. 08. 2026 14.07
Vse lepo in prav, ampak. Ko pa je treba zbrati nekaj "drobiža" NUJNO za bolnega otroka, pa zvezdniki običajno prirejajo dobrodelne prireditve, kjer gre izkupiček od vstopnic,... za ta dober namen. Svojim soigralcem, ki ne živijo v pomanjkanju, pa direktno tisoče evrov.
Odgovori
0 0
Rudar
20. 08. 2026 14.10
Faušija, a?
Odgovori
0 0
NeNebinarni
20. 08. 2026 14.04
Zdaj pa že nehajte s promoviranjem te balkanske domišljavosti. Ljudje garajo, delajo dosti bolj pomembne stvari za družbo od metanja žoge skozi obroč, pa komaj preživijo. Potem pa morajo še tole prebirati, kako se denar meče skozi okno zavoljo samovšečnosti.
Odgovori
0 0
Morskadeklica123
20. 08. 2026 13.59
Vem, da je moral garati, da je prišel do vsega tega, ampak prosim lepo, razmerja v zaslužkih so res obupna in kaj je on več od določenih ljudi, ki celo življenje trdo delajo, da lahko spodobno živijo! Res ni fer!
Odgovori
+4
4 0
mijam75
20. 08. 2026 14.14
Je dovolj velik talent na tistem področju, kjer so določeni ljudje pripravljeni dati toliko denarja, da on dela za njih. Glede spodobnega življenja pa bi se dalo diskutirati...Zaslužim malo. Sem pa imela možnost vsak dan preživeti z otroki in partnerjem, kar se danes pozna na odnosih. Če misliš, da mi je mar, da se on vozi z dražjim avtom in si lahko kupi dražjo hrano, mi res ni. Imam pa kaj drugega, kar on nima.
Odgovori
0 0
mbtukaj
20. 08. 2026 13.58
Da mu Goltesova pobere čim več.
Odgovori
+2
4 2
dobrabejba35
20. 08. 2026 13.44
A reklamo je moral plačati ali pa mu jo delate brezplačno?
Odgovori
+3
4 1
watever
20. 08. 2026 13.34
wau
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
20. 08. 2026 13.25
a luka in ekipa res rabijo takšno, za moj okus,neprimerno reklamo?
Odgovori
+4
5 1
proofreader
20. 08. 2026 13.19
Davčna optimizacija. Bravo, Luka.
Odgovori
+7
8 1
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