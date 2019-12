Poskočni Dejan izpolnil obljubo in si dal pobriti irokezo

Poskočni Dejan , ki smo ga spremljali tudi na plesnem parketu šova Zvezde plešejo, je novembra na Instagramu nagovoril svoje sledilce, ki jih ima več kot 35.000: "Če ta slika dobi 25 tisoč všečkov do božiča, si Poskočni Dejan pobrije irokezo," je Dejan zapisal na fotografijo, pod objavo pa še dodal: "Delite, všečkajte, dajte na story, da vam dokažem ... Da si UPAM!"

Pobrila sta ga njegova starša, mami Nives in oče Drago.

Nato je v treh dneh zbral več kot 25.000 všečkov. Vse to pa z enim samim namenom, da podpre dobrodelno akcijo #NiVseVFrizuri, s katero bi zbral čim več denarja za socialno ogrožene družine, ki bi z zbranim denarjem lahko razveselile svoje otroke ob božično-novoletnih praznikih. Dejan je svojo obljubo držal in se tako poslovil od svoje prepoznavne frizure. Pobrila sta ga kar starša, mami Nivesin oče Drago.

"Zdi se mi, da še vedno čutim lase (smeh). Šop odstriženih las imam spravljen doma. Zagotovo je to ena prelomnica v življenju, ampak gremo naprej. Želim si, da bi ključnik oziroma hashtage donacije #NiVseVFrizuri' veljal še naprej, za vse stvari, ki jih počnemo v življenju," je za 24ur.com povedal Dejan, ki mu je z akcijo do včeraj zvečer uspelo zbrati 11.149 evrov.

Za Poskočne bo novo leto 2020 še kako pomembno, saj zasedba praznuje 10 let delovanja.