Poskočni Dejan dopustuje v Grčiji: s prihranki bo izkoristil poletje

Dejan Krajnc, član zasedbe Poskočni, je na družbenih omrežjih povedal, kako je potekalo njegovo potovanje v Grčijo, kjer pa ni šlo vse po maslu. Na letališču je moral opraviti testiranje za covid-19, njegov test pa je bil negativen, tako lahko brezskrbno uživa na dopustu. Za naš portal je povedal še, kako bo preživel preostanek poletja.

Poskočni Dejan Krajnc, ki smo ga lahko spremljali tudi v drugi sezoni šovaZvezde plešejo, je na Instagramu opisal, kako je v teh časih, ko je svet prizadela pandemija, videti potovanje v tujino. "Na glavni dopust sem se odpravil z letalom in turistično agencijo. Sicer bi moral sprva iti na dopust na Ciper, na severni turistični del, a so me pred tremi meseci obvestili, da to ne bo mogoče. Priporočali so mi Grčijo, ki sem jo že dvakrat obiskal."

icon-expand Dejan Krajnc je imel na poti do Grčije precej zanimivih dogodivščin. FOTO: osebni arhiv

Pevec je svojim sledilcem opisal celoten postopek potovanja in poudaril, da je ob odhodu moral izpolniti tudi obrazec s svojimi podatki in obrazložiti namen potovanja ter destinacijo. Največ preglavic pa mu je povzročala koda QR, ki jo je moral pokazati na letališču. "Poslali so mi jo le nekaj ur pred odhodom, na letališču pa ni predstavljala velikega pomena. Pogledali so jo le z razdalje nekaj metrov. Leteli smo z Brnika, kjer so nas spuščali enega za drugim. Vstop na letalo je tako potekal brez težav,"je Dejan opisal prvi del potovanja.

icon-expand Za poletje načrtuje veliko izletov. FOTO: osebni arhiv

"Na letalu smo morali imeti maske, stevardese ne smejo ponuditi ničesar. Ko pa smo prileteli na grški otok Kos, so nas zvrstili levo in desno. Spadal sem med tiste, ki so jih testirali za covid-19," je povedal in dodal, da so mu vzeli bris in dejali, da bo v roku 24 ur prejel sporočilo, ali mora v karanteno ali ne, ob tem pa je poudaril, da se sam počuti odlično. "Nisem dobil sporočila, to pomeni, da sem zdrav in lahko brezskrbno uživam na dopustu," je naslednji dan v zgodbi na Instagramu (videoposnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) sporočil Poskočni Dejan.

icon-expand Dejan bo letošnje poletje izkoristil za počitek. FOTO: osebni arhiv

Za24ur.com je pojasnil, da mu ni popolnoma nič neprijetno, še manj pa, da bi ga bilo strah, da bi moral ob vrnitvi domov v karanteno. "Kot sem že povedal, sem bil na letališču testiran, naslednji dan pa sem prejel potrdilo, da nisem okužen. Sam se držim vseh zaščitnih ukrepov, ampak kar se sedaj dogaja, ne samo pri nas, ampak po vsem svetu, je neverjetno. Mislim, da ni prav, kako so nas stisnili v kot, a glede tega ne moremo nič več kot to, da skrbimo, da se tisti v rizičnih skupinah ne bi res okužili,"je povedal glasbenik, ki se je konec leta 2019 zaradi dobrodelnosti poslovil od irokeze, ki je na neki način postala njegov zaščitni znak.

Koronavirus je prizadel številna področja v življenju, prav tako zabavno industrijo, zato se je Dejan odločil, da bo izkoristil poletje in užival: "Ker smo profesionalni glasbeniki letos v groznem položaju – ostali fantje iz skupine Poskočni so svoje firme že zaprli, sam še nekako vztrajam – sem se odločil, da letošnje poletje preživim na morju in hribih ter preprosto uživam, letos bo po dolgem času zame pravi dopust." Priznava, da so se znašli v težkem položaju, a k sreči je bil v zadnjih letih varčen in mu je ostalo nekaj prihrankov.

icon-expand S kolegi se je z avtodomom odpravil na enotedenski izlet po Madžarski. FOTO: osebni arhiv