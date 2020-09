Poskočni Dejan na Triglav po novo frizuro

Dejan Krajnc se je praktično z danes na jutri odločil, da gre na Triglav po novo frizuro. Povedal nam je, da je en dan prej kupil pohodne čevlje in da po večurni hoji ni dobil niti enega žulja. "V enem dnevu smo šli gor in dol: od 5.30 smo štartali z Rudnega polja, ob 20.00 pa smo se vrnili. Naredil sem 25 kilometrov in 50.000 korakov," je povedal Dejan, ki je bil na Triglavu, ki je visok 2864 metrov, prvič.

"Striženje na vrhu Triglava je nepojmljiv dogodek. Sploh letošnji je bil še toliko bolj poseben, ker se je vreme zelo poslabšalo. Na vrhu so bile le štiri stopinje in so mi prsti med striženjem skoraj pozebli. Kljub razmeram sem postrigel oba prijatelja, priznam pa, da nisem strigel sam, saj mi je pri oblikovanju pričeske pomagal tudi veter," se je ob sestopu s Triglava pošalil znani velenjski frizer Marko Hriberšek, ki ima rad nenavadne kraje, kjer lahko zavihti škarje. Za svoj podvig je izbral še zadnje trenutke lepega vremena, ki pa se je na poti na vrh že pomešalo z meglo. Tik preden so se vrnili do koče, jih je močil dež. Njegovim spretnim rokam se je prepustil tudi Dejan.

"Hoja je bila zame zelo naporna. Na vrhu sem bil krščen, obrit, polakiran, tudi irokezo mi je naredil, nato pa se je vreme še poslabšalo in smo se odpravili nazaj. Pred Planiko nas je ujel dež, nato smo pojedli golaž in se odpravili v dolino," je svojo izkušnjo povzel priljubljeni glasbenik.