Poslanec Jernej Vrtovec postal oče

Poslanec iz poslanske skupine Nova Slovenija Jernej Vrtovec je postal oče. Veselo novico je obelodanil na svojem Facebook profilu, kjer je zapisal: ''Svet je lep, življenje je dar. Malo čez polnoč se je rodila naša Sara . Čudež življenja.'' Njegova soproga je povila deklico v ljubljanski porodnišnici, porod pa je je potekal po pričakovanjih in brez zapletov. Novopečeni oče nam je v pogovoru zaupal, da je bolnišnično osebje svoje delo izpeljalo brezhibno in profesionalno.

33-letni Vrtovec, ki smo ga sicer vajeni videti v politični areni, se je s soprogo pred štirimi leti razveselil prihoda prvorojenke – deklice Eme . Takrat še ne 30-letni Jernej je uspešno zaplul v očetovsko vlogo in gradnjo politične kariere, ob vsem tem pa mu je ob strani stala soproga, ki je po izobrazbi etnologinja in je zaposlena kot kustosinja v muzeju.

Vrtovec nam je zaupal, da v času njegove odsotnosti in službenih poti vse družinske obveznosti prevzame njegova soproga in obratno. Kljub temu, da sta, kot sam pravi, ''super usklajena,'' pa jima prav pride tudi dodaten par rok ali več, saj jima na pomoč večkrat priskočijo tudi stari starši. Slednjim je 33-letni poslanec, ki bo maja letos praznoval svoj 34.rojstni dan, še kako hvaležen. Na vprašanje o tem, kaj je prej: družina ali kariera, je brez oklevanja poudaril, da prvo mesto na lestvici prioritet zaseda družina.

Da je temu tako, pričajo tudi številni utrinki, ki jih vsakič, ko je doma, ustvarja s svojo starejšo hčerko. Ema se je pred kratkim naučila voziti kolo, zato je kolesarjenje postalo njun 'skupni hobi'. Svoji hčerki posveča pozornost tudi skozi branje, sprehode v naravi in otroške igre, zaupal pa nam je, da je bil prav njen 'glas' tisti, ki je odločil, kako bo družina poimenovala svojo četrto članico. S soprogo sta imela na zalogi nekaj potencialnih imen, a sta želela, da se za dekličino ime odloči celotna družina. Ker je bilo ime Sara všeč vsem trem in ker obenem velja za močno in simbolno ime, končna odločitev ni bila težka.