Poslastica za ljubitelje F1: razstavili dirkalnik, sestavljen iz 400.000 LEGO kock

Dirkalnik, ustvarjen iz LEGO kock, skoraj povsem ustreza dimenzijam pravega dirkalnika Formule 1, vključuje tudi sponzorske logotipe in dejanske pnevmatike. "S to postavitvijo v Ljubljani smo želeli ponuditi nekaj posebnega za oboževalce LEGO in Formule 1 – edinstveno izkušnjo, s kakršno se ljubitelji F1 še niso srečali," je povedal Zsolt Sashegyi, direktor marketinga za LEGO Store.

Repliko dirkalnika si je prišel ogledati radijski voditelj Klemen Kopina, ki nad vozilom ni mogel skriti navdušenja. "Pri nas je bil kar praznik, da smo se vsako nedeljo usedli na kavč in to je bil dan za Formulo 1. Noro je, da je ta ljubezen do Formule ostala tudi zdaj v letih, ko odraščaš," je dejal.

Dirkalnik je navdušil tudi mlajše. "Zelo je zabavno in veliko je aktivnosti. Lahko dobiš nagrado, če si dober. Zelo dobro je sestavljati te formule," sta povedala Sergej in Kosta.

Kot je povedala vodja marketinga v CityParku Ljubljana Maja Vidmar, je odziv ljudi zelo lep. "Veliko je bilo tudi vprašanj in klicev na našo info točko. Ljudi res zanima, ker je LEGO stvar za vse generacije, LEGO povezuje," je poudarila.

Kopina pa ima ob tem posebno idejo. "Ko ugasnejo vse luči, bom šel noter in se bom samo odpeljal. Tako da če jutri vidite novice, da se je nekdo odpeljal s Formulo 1, sem bil to jaz. Ne me prijaviti, ne me prijaviti!" se je pošalil.