Poslovila se je humoristka Iča Putrih

Po poročanju portala svet24 je priljubljena humoristka Iča od hudiča, kot je rada opisovala sama sebe, imela že nekaj časa zdravstvene težave. Pred meseci se je odpravila na rutinski pregled k zdravniku. Zaradi težav s črevesjem so jo hospitalizirali, morali pa so opraviti kar nekaj operacij. Kljub močni volji in veselju do življenja je bila bolezen na koncu močnejša.

Številni ljubitelji humorja se jo bodo za vedno spominjali po njeni nalezljivi dobri volji.