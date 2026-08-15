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Domača scena

Poslovila se je legendarna Milena Zupančič

Ljubljana, 15. 08. 2026 16.48 pred 2 urama 2 min branja 78

Avtor:
E.M.
Milena Zupančič

V 80. letu starosti je umrla Milena Zupančič, ena najbolj cenjenih in prepoznavnih igralk pri nas. S skoraj 60 leti ustvarjanja in več kot 200 vlogami si je pridobila status igralske ikone. Postala je umetnica, ki je s svojo prezenco oblikovala generacije, in igralka, ki je postala del slovenske kulturne zgodovine. V zadnjem obdobju je igralka, najverjetneje najbolj znana prav po vlogi v kultni klasiki Cvetje v jeseni, odkrito spregovorila o svojih zdravstvenih težavah in boju z rakom.

Umrla je Milena Zupančič, slovenska igralka, ki je bila za svoje delo nagrajena s številnimi nagradami, tudi z Borštnikovim prstanom, Prešernovo nagrado in zlatim redom za zasluge. Eno najprepoznavnejših slovenskih igralk so kolegi vselej opisovali kot izjemno nadarjeno, inteligentno in karizmatično. Srca gledalcev je osvojila v kultni klasiki Cvetje v jeseni, podpisala pa se je tudi pod številne kompleksne gledališke vloge.

Milena Zupančič je lani postala častna meščanka Ljubljane.
Milena Zupančič je lani postala častna meščanka Ljubljane.
FOTO: Aljoša Kravanja

S skoraj 60 leti ustvarjanja in več kot 200 vlogami si je pridobila status igralske ikone. Postala je umetnica, ki je s svojo prezenco oblikovala generacije, in igralka, ki je postala del slovenske kulturne zgodovine. "Imela je vse, kar igralka mora imeti. Bila je lepa in še vedno je lepa. Bila je neverjetno talentirana ter pametna in modra. Vedno je vedela, kaj je treba in kako je treba," jo je za našo oddajo Fokus opisal Rade Šerbedžija.

Preteklo leto je bila Milena Zupančič za svoj bogat življenjepis nagrajena tudi z nagrado Ita Rina za življenjsko delo. Takrat je na odru z nasmehom na obrazu povedala, da ji ta nagrada pomeni nekaj posebnega, saj jo je prejela v srcu domače Gorenjske, v Kranju. Isto leto je bila okronana tudi z nazivom častne meščanke Ljubljane. "Ni vloge, ki je Milena ne bi odigrala večplastno in najbolje. Ni besed, ki bi lahko opisale njeno velikansko vlogo v slovenski kulturi," pa so o igralki dejali leta 2023, ko je bila razglašena za Slovenko leta.

Igralka je bila poročena dvakrat, in sicer s stanovskim kolegom Radkom Poličem - Racom ter režiserjem Dušanom Jovanovićem. S slednjim je povila hčerko Mašo. V zadnjem obdobju je Zupančič odkrito spregovorila o svojih zdravstvenih težavah in boju z rakom. V oddaji Fokus je dejala, da se želi vrniti na odrske deske. 

Umrla je stara 79 let.

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KOMENTARJI78

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Volja
15. 08. 2026 19.21
Milena Zupančič in Milena Dravić sta mi bili od mladosti posebej ljubi. Danes kar zmanjka besed. Hvala za vse, Milena. R.I.P.
Odgovori
0 0
Sirhakel77
15. 08. 2026 19.18
Zdajle izvedel... Iskreno sožalje svojcem.
Odgovori
0 0
NDM
15. 08. 2026 19.17
počivaj te v miru... za mavrico vas čaka Polde 🙏
Odgovori
0 0
daiči
15. 08. 2026 19.09
Madona je bla lušna u cvetju u jsen.
Odgovori
+2
2 0
Dan D
15. 08. 2026 19.04
R.I.P.
Odgovori
+0
1 1
AxisDeus
15. 08. 2026 19.00
Sijajna v svoji resnični preprostosti. Njena Meta, še bolj pa Mimika Malek, bosta še desetletja nepreseženi vrh slovenskih ženskih vlog ... Hvala in slava ji!
Odgovori
+3
3 0
jufi12
15. 08. 2026 18.59
Takšnim ljudem, kot je bila Milena, bi privoščil 200 let življenja, seveda brez bolezni.
Odgovori
+5
5 0
Alergičen na levake
15. 08. 2026 18.59
Na naslovni sliki ni Milena ampak Plastenka ... Drugače pa je bila legenda ... RIP
Odgovori
-1
1 2
Astalaviva1958
15. 08. 2026 18.56
Legendarna? Nikad čuo...
Odgovori
-5
0 5
zajfa
15. 08. 2026 19.01
Pojdi nazaj na tiktok.
Odgovori
+3
3 0
bobiv
15. 08. 2026 18.51
Legenda, velika igralka!
Odgovori
+5
5 0
periot22
15. 08. 2026 18.49
Poklon odlični igralki!
Odgovori
+5
5 0
Misika1967
15. 08. 2026 18.44
Poklon veliki igralki.🖤😪
Odgovori
+4
5 1
Rožle Patriot
15. 08. 2026 18.43
.... kako se ti v takem trenutku odvrtijo vsi spomini ... Kako smo kot otroci gledali nepozabno - Cvetje v jeseni .. !!!
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+4
5 1
Primula22
15. 08. 2026 18.41
Pa je šla Meta še zares. Poklon veliko igralki. Naj jo bo lahka slovenska zemlja.
Odgovori
+5
5 0
Morskadeklica123
15. 08. 2026 18.40
Mi je zelo žal! Počivaj v miru🥺
Odgovori
+4
4 0
Morgoth
15. 08. 2026 18.34
RIP Menjamo Mileno za Milana.
Odgovori
+0
5 5
presnet
15. 08. 2026 18.28
Sožalje svojcem. Legendarna igralka je bila.
Odgovori
+13
14 1
galambszar
15. 08. 2026 18.26
Poklon veliki igralki,samo slika z don Jakovićem ji pa nikakor ni pasala.
Odgovori
+4
8 4
ssecnik
15. 08. 2026 18.25
Naj ji bo lahka slovenska zemlja.Vsem RIP pa bom pritisnil en minus.
Odgovori
+5
8 3
GAYPROPAGANDA
15. 08. 2026 18.25
Počivaj v miru Ga. Milena! Hvala za vse!♥️
Odgovori
+9
12 3
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