Poslovila se je legendarna Milena Zupančič

Umrla je Milena Zupančič , slovenska igralka, ki je bila za svoje delo nagrajena s številnimi nagradami, tudi z Borštnikovim prstanom, Prešernovo nagrado in zlatim redom za zasluge. Eno najprepoznavnejših slovenskih igralk so kolegi vselej opisovali kot izjemno nadarjeno, inteligentno in karizmatično. Srca gledalcev je osvojila v kultni klasiki Cvetje v jeseni , podpisala pa se je tudi pod številne kompleksne gledališke vloge.

S skoraj 60 leti ustvarjanja in več kot 200 vlogami si je pridobila status igralske ikone. Postala je umetnica, ki je s svojo prezenco oblikovala generacije, in igralka, ki je postala del slovenske kulturne zgodovine. "Imela je vse, kar igralka mora imeti. Bila je lepa in še vedno je lepa. Bila je neverjetno talentirana ter pametna in modra. Vedno je vedela, kaj je treba in kako je treba," jo je za našo oddajo Fokus opisal Rade Šerbedžija.

Preteklo leto je bila Milena Zupančič za svoj bogat življenjepis nagrajena tudi z nagrado Ita Rina za življenjsko delo. Takrat je na odru z nasmehom na obrazu povedala, da ji ta nagrada pomeni nekaj posebnega, saj jo je prejela v srcu domače Gorenjske, v Kranju. Isto leto je bila okronana tudi z nazivom častne meščanke Ljubljane. "Ni vloge, ki je Milena ne bi odigrala večplastno in najbolje. Ni besed, ki bi lahko opisale njeno velikansko vlogo v slovenski kulturi," pa so o igralki dejali leta 2023, ko je bila razglašena za Slovenko leta.