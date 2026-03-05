Poslušalci so izbrali: Deželakov naslednik je Cene Prevc

Ugibanja je konec. Novi obraz akcije Dežela junakov je postal Cene Prevc. Po tednih vprašanj, namigovanj in predlogov poslušalcev je danes v Osnovni šoli Koseze padla uradna potrditev – štafeto največje dobrodelne zgodbe pri nas nadaljuje nekdanji vrhunski smučarski skakalec, ki so ga poslušalci predlagali v največjem številu.

Predaja je potekala med otroškimi risbami, šolsko malico, glasnim smehom in otroškimi vzkliki ob glasbi Nine Pušlar, saj so prav otroci razlog, zaradi katerega Dežela junakov sploh obstaja. Z akcijo je močno povezan tudi mladi Prevc, ki pravi, da ni prišel, da koga zamenja. "Zelo močno se sam najdem v akciji. Če dam lahko 10 svojih dni za to, da ima lahko več kot 1000 lepše tedne, z veseljem. Sem se pa na koncu seveda posvetoval z ženo, če mi bo še odprla vrata, ko pridem nazaj," se je pošalil. "Dežela junakov ni kraj. To smo mi," je še povedal na odru, ko mu je Miha Deželak simbolično predal dres – najprej prevelikega, nato prave velikosti. Objem, smeh in dolg aplavz so potrdili, da zgodba dobiva novo poglavje.

Cene Prevc je nov obraz Dežele junakov. FOTO: Veronika Žabjek

Lepše počitniške tedne je imelo v 11 letih že toliko otrok, kot ima Novo mesto prebivalcev. Cene se je v preteklih letih tudi sam večkrat pridružil akciji na poti Mihe Deželaka. "Sploh ekipa okoli Deželaka je bila tista, za katero sem si že pred leti rekel, da bi brez težav z njimi sodeloval ali pomagal," je bil iskren, nad svojim 'naslednikom' pa je navdušen tudi znani radijec. "Dobili smo krasen nov obraz. Kdor nima rad Prevcev, je čuden. Cene je pravi človek za obraz Dežele junakov. Je srčen, zabaven, vedno zna povedati kakšno dobro foro, res je pravi Slovenec," je povedal.

