Domača scena

Poslušalci so izbrali: Deželakov naslednik je Cene Prevc

Koseze, 05. 03. 2026 20.10 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
K.A. Alen Podlesnik Polona Zoja Jambrek
Miha Deželak in Cene Prevc

Pred enajstimi leti je Miha Deželak s skirojem krenil iz Goričkega v Piran. In iz ene "nore" ideje, kot jo je opisal sam, je zrasla zgodba o solidarnosti, ki jo bo zdaj prevzel nihče drug kot Cene Prevc. Novi obraz akcije Dežela junakov so izbrali poslušalci, v Osnovni šoli Koseze pa je od Deželaka prejel štafeto dobrodelne zgodbe.

Ugibanja je konec. Novi obraz akcije Dežela junakov je postal Cene Prevc. Po tednih vprašanj, namigovanj in predlogov poslušalcev je danes v Osnovni šoli Koseze padla uradna potrditev – štafeto največje dobrodelne zgodbe pri nas nadaljuje nekdanji vrhunski smučarski skakalec, ki so ga poslušalci predlagali v največjem številu.

Predaja je potekala med otroškimi risbami, šolsko malico, glasnim smehom in otroškimi vzkliki ob glasbi Nine Pušlar, saj so prav otroci razlog, zaradi katerega Dežela junakov sploh obstaja. Z akcijo je močno povezan tudi mladi Prevc, ki pravi, da ni prišel, da koga zamenja. "Zelo močno se sam najdem v akciji. Če dam lahko 10 svojih dni za to, da ima lahko več kot 1000 lepše tedne, z veseljem. Sem se pa na koncu seveda posvetoval z ženo, če mi bo še odprla vrata, ko pridem nazaj," se je pošalil. "Dežela junakov ni kraj. To smo mi," je še povedal na odru, ko mu je Miha Deželak simbolično predal dres – najprej prevelikega, nato prave velikosti. Objem, smeh in dolg aplavz so potrdili, da zgodba dobiva novo poglavje.

Cene Prevc je nov obraz Dežele junakov.
Cene Prevc je nov obraz Dežele junakov.
FOTO: Veronika Žabjek

Lepše počitniške tedne je imelo v 11 letih že toliko otrok, kot ima Novo mesto prebivalcev. Cene se je v preteklih letih tudi sam večkrat pridružil akciji na poti Mihe Deželaka. "Sploh ekipa okoli Deželaka je bila tista, za katero sem si že pred leti rekel, da bi brez težav z njimi sodeloval ali pomagal," je bil iskren, nad svojim 'naslednikom' pa je navdušen tudi znani radijec. "Dobili smo krasen nov obraz. Kdor nima rad Prevcev, je čuden. Cene je pravi človek za obraz Dežele junakov. Je srčen, zabaven, vedno zna povedati kakšno dobro foro, res je pravi Slovenec," je povedal.

Pa bo enajsta edicija akcije kaj drugačna kot predhodne? "Še vedno ostaja kvadrocikel z drugim na njem, a z nami, ki ga bomo v ozadju spremljali. Pomemben je namen - tudi letos peljati čim več otrok na morje," je povedal Denis Avdić in dodal: "To ni sprememba imena. To je naravni razvoj zgodbe, ki jo že živimo. Dežela junakov ni vezana na enega človeka. Lahko raste in jo lahko nosijo nove generacije." V več kot desetletju so zbrali več milijonov evrov pomoči, na morje odpeljali tisoče otrok iz socialno ogroženih družin ter financirali počitnice, terapije in pomoč družinam v stiski.

dežela junakov radio 1 cene prevc dobrodelnost

Betuul
05. 03. 2026 21.39
🎤deželakov naslednik je??! cene prrrevc🦜
Odgovori
0 0
Betuul
05. 03. 2026 21.37
Oba skup sta glih prav “špajsna”za radio 📻👍??! 💯 res ??!🤣🤣😂😁⛔️🤣😂🤪🧐🤕😹
Odgovori
0 0
stanga123
05. 03. 2026 21.35
Fajn tud Cene je faca
Odgovori
0 0
Misika1967
05. 03. 2026 21.18
Boma drzali pesti zate pa darovali. Zelo lepo.
Odgovori
+2
2 0
Zalchi
05. 03. 2026 20.55
Šou mast gou on. Medveda je zamenjala veverca
Odgovori
+1
1 0
Primož Rus
05. 03. 2026 20.36
Brez zamere.....AMPAK ne razumem,ČEMU je bla taka skrivnost,ko pa je bil s strani Avdića povablen v predstave.....samo vprašanje časa je blo,kdaj bo tud tu prisoten
Odgovori
-2
1 3
Ulice plešejo
05. 03. 2026 20.13
Me naj bi to zanimalo?
Odgovori
+1
2 1
05. 03. 2026 20.31
Pol se pa ne užigaj Škot
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
