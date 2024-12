Poteka že deseti dobrodelni radijski maraton

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Blondinkin dnevnik: Dragi dnevnik! Lani sem dala zamenjati vsa lesena okna v hiši z novimi, PVC okni, ki imajo vgrajena pregrešno draga izo stekla. Milina, vam rečem! Okna so super, veliko prihranim pri gretju in vse bi bilo krasno, če me ne bi nekaj dni nazaj poklical lastnik tiste firme, ki mi je okna vgradila. Da je leto naokoli, je rekel in okna še vedno niso plačana. Zelo sem bila presenečena nad njegovo izjavo, pa sem mu ponovila, kaj so mi rekli njegovi iz prodaje, ko sem kupovala. Ta okna so tako dobra in varčna, da se bodo v letu dni sama odplačala. Halooooo !!!!!! Leto je mimo !!!!!! Res sem ženska, nisem pa trapasta. Z druge strani je vse potihnilo, pa sem odložila slušalko. Sigurno se zdaj tip počuti kot največji kreten.