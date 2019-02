Pozabite na botoks in izumetničen videz!

Uprite se začasnim trendom!

Dandanes, ko lepotne ideale postavljajo brhke lepotice z instagrama, se kaj hitro lahko zgodi, da se ob fotografijah raznoraznih neznanih žensk lahko začnete počutiti nesamozavestno. A pozor, to je le popačena realnost in tudi ta 'popravljena' lepotica s polnimi ustnicami in brez ene gubice v živo morda ni videti niti približno tako. Tudi ona se v svoji koži morda ne počuti dobro in s tem, ko boste slepo sledili raznoraznim začasnim trendom boste sebi naredili več škode kot koristi.

Zakaj?

Z injekcijami botoksa gubice zares izginejo, a naravni videz in tovrstni posegi ne grejo z roko v roki, prav tako pa lahko celo poškodujejo delikatno živčevje na obrazu. Trajnejše rezultate lahko sicer dosežete z dragimi operacijami, ki pa za seboj puščajo brazgotine in nenaraven, plastičen videz zategnjene kože. Tudi s polnejši ustnicami se ne boste imele bolj rade, zato svojo samopodobo ne gradite na spreminjanju videza, temveč raje poudarite svojo naravno lepoto, hkrati pa imejte v mislih, da samozavest izvira iz vaše notranjosti.