Pravljična nedelja za Luka Jezerška: praznovanje obletnice poroke

Pred natanko sedmimi leti sta svojo ljubezen z zakonom okronala kuharski mojster in eden od trojice sodnikov v priljubljenem kuharskem šovu MasterChef Slovenija, Luka Jezeršek in Aleksandra Matjašič, poročena Jezeršek. Z dvema otrokoma in enim na poti, je Jezeršek novico o praznovanju obletnice poroke delil na svojem uradnem Instagram profilu, kjer je zapisal: ''Pred sedmimi leti je bila sobota, taka pravljično lepa. In bila sva midva. Danes je nedelja, prav tako pravljično lepa zaradi nje, njiju in še ene štručke na poti.'' V svojo objavo je označil tudi soprogo Aleksandro, ki se na objavljenih fotografijah, tako kot Luka, prešerno smeji v fotografski objektiv.