Sneg, vroča čokolada in pisma Božičku – vsi tisti, ki so svoje želje že skrbno napisali, lahko sedaj samo čakajo in upajo, da so se letos znašli na seznamu pridnih. Na severni pol jih bosta dostavila Rebeka Dremelj in Sebastian. Na praznično čajanko v Ljubljani sta povabila številne estradnike, obiskala pa jo je celo sama gospa Božičkova.