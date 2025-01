Praznično vzdušje na Kongresnem trgu z Nino Pušlar in Petrom Grašom

Kljub temperaturam pod ničlo je slovensko-hrvaška naveza ljubljansko občinstvo ure in ure uspešno ogrevala in držala na nogah."V primerjavi z letom 2023, ko so nas konec leta čakale Stožice, je bilo to leto zelo umirjeno, kljub temu da smo imeli veliko število koncertov. Končno smo na prostem, kljub temu da so temperature nizke, je prekrasno vzdušje," je povedala pevka Nina Pušlar.

"Če konec leta dočakaš zdrav, živ in v krogu svojih bližnjih, bi to lahko pomenilo, da je bilo leto dobro. Meni se je letos zgodilo ogromno lepega, bilo je mnogo čudovitih koncertov, dobil sem sina, tako da kot oče od tega leta ne bi mogel zahtevati, da mi da več kot to," je dejal pevec Petar Grašo in dodal: "December mi je pri srcu, čeprav je mesec, kar se posla tiče, zelo podoben ostalim, vključuje potovanja, koncerte, a rad imam svoje življenje, rad sem na odru. Energija, ki se prenaša v času adventa, je zame lepa in vedno znova se je veselim."

Da je december nabit s koncerti in obveznostmi, potrjuje tudi Nina, ki se hkrati intenzivno pripravlja na naslednje leto, ko bo med drugim spet postregla z novo glasbo. Obenem pa poudarja, da si je tudi na višku zaposlenosti nujno vzeti čas za bližnje. "Ura je še zgodnja, tukaj je tudi moja družina, prijatelji, vsi so prišli. Dolenjska je tudi prišla v Ljubljano, tako da se moramo malo poveseliti, ampak ne predolgo, jutri nas čakajo nove stvari," je dejala pevka.