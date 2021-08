Praznik plezanja v prestolnici obeležili z zlato Janjo Garnbret

Janja, ki je v preteklih letih že zmagovala tudi na Triglav the Rocku , je trenutno na več kot zasluženih tekmovalnih počitnicah, zato je letošnji obračun spremljala kot gledalka. Na popoldanskem polfinalu je bodrila svoje kolege in kolegice, pred večernim obračunom pa je eno uro namenila tudi številnim navijačem, ki so si zaželeli njenega avtograma, selfija ali pa so ji prišli zgolj čestitati za njeno olimpijsko predstavo. Njena je bila tudi zadnja beseda, saj je zmagovalcem podelila zaslužene čeke in medalje.

Triglav The Rock Ljubljana, projekt agencije Extrem in 'porednega dečka' športnega plezanja Jerneja Kruderja , je postala nepogrešljiva atrakcija ljubljanskih poletij. Letos je dobila še dodatno dimenzijo s premierno izvedbo tekmovanja v plezanju po zgradbah in objektih v mestu. Peta izdaja praznika slovenskega plezanja je bila posvečena prvi dami tega športa Janji Garnbret in njeni tokijski zlatnini.

Po tekmovalni plati je bil Triglav the Rock Ljubljana, ki sta ga povezovala radijski voditelj Uroš Bitenc in športni novinar Matej Hrastar, odprto državno prvenstvo na balvanih, s šopkom povabljenih tujih gostov, med katerimi so se najbolj izkazali Francozi, Američani in Ukrajinci. Plezalni izzivi so bili zelo zahtevni, na koncu pa sta si zmago in čeka za 2.500 eur priborila Francoz Manuel Cornu in Katja Debevec. Kot prva zmagovalca vzporedne tekme v uličnem plezanju sta se v zgodovino The Rocka zapisala Nik Sajovic in Lena Skok.

Tekma je bila zgolj okvir prireditve, ki je namenjena predvsem promociji tega atraktivnega športa in rekreacije širši publiki, ki ne zahaja v športne centre, jih pa pritegne taka napeta ekshibicija v mestnem jedru, kjer se lahko cela družina spozna tudi z osnovami plezanja in poizkusi preplezati nekaj oprimkov varovano, pod vodstvom učiteljev. O vse večji priljubljenosti plezanja pa nenazadnje priča tudi vse več plezalnih centrov in številni znani obrazi med občinstvom.