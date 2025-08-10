Praznik pršuta in terana pričaral čarobno vzdušje

Praznik terana in pršuta je osrednji praznik Kraševcev ter vseh ljubiteljev kraške kulinarike in običajev. S svojim bogatim kulturnim, športnim, etnološkim in seveda zabavno-družabnim programom privabi na Kras množico obiskovalcev iz domačih in tujih krajev. Na dogodku obiskovalci okusijo sloviti kulinarični posebnosti, kraški pršut in teran, ter spoznajo značilno kraško gostoljubje. Dogodek se je odvijal na različnih kraških lokacijah vse od Dutovelj, Štanjela, Tomaja in Sežane pa vse do italijanskega Kontovela s posebnim poudarkom na sobotnem in nedeljskem dogajanju v Dutovljah. "Praznik terana in pršuta ni le praznovanje lokalnih dobrot, temveč izraz ponosa nad kraško identiteto, povezovanjem lokalne skupnosti ter prepletom tradicije in sodobnosti. Vabimo vse generacije, domačine in obiskovalce od drugod, da se nam pridružijo v prazničnem duhu. Se vidimo med vinogradi, na grajskih dvoriščih, kraški gmajni in prireditvenih prostorih," je povedal glavni organizator festivala, ki ga vsako leto obišče več kot 10 000 obiskovalcev.

Med številnimi kraškimi dobrotami sta največjo slavo ponesla v svet prav kraški teran in pršut. Veliko zaslug pri tem ima prireditev Praznik terana in pršuta. Prvič se je odvijala leta 1970 v Dutovljah, središču kraške vinorodne pokrajine. Praznik pa ni pripomogel le k slovesu obeh kraških specialitet, prispeval je tudi k razmahu turizma na Krasu. Dvodnevno prireditev z bogatim kulturnim in zabavnim programom je spremljalo tudi zborovanje vinogradnikov s podelitvijo nagrad najboljšim proizvajalcem terana. Praznik je z leti dobival novo podobo. Svoj pečat mu je dala povorka okrašenih kraških voz, ki še danes privablja številne obiskovalce iz cele Slovenije in zamejstva. Danes predstavlja Praznik terana in pršuta veliko in odmevno promocijo Krasa ter osrednjo prireditev kraške vinorodne pokrajine. Letos bo praznik po nekaj desetletjih ponovno organizirala krajevna skupnost Dutovlje, ki s praznikom želi ohraniti stare kraške običaje, ki z leti tonejo v pozabo. Največja zanimivost prireditve je še vedno povorka kmečkih voz s predstavitvijo kraljice terana. Zanimiva je tudi razstava domače obrti in fotografij, proizvajalci vin pa se najbolj veselijo izbora najboljšega terana. Pestrejšo podobo prazniku daje tudi ponudba aktiva kmečkih žena. Kulturni in zabavni program se odvija na igrišču ob osnovni šoli, obiskovalci pa se zbirajo v senci starih kraških borovcev, ob teranu in pršutu ter drugih kraških specialitetah.

Letos so zbrani uživali tudi na velikem koncertu Petra Graša in skupine Miran Rudan inDesign. Miran ima na festival zelo lepe spomine: "Vedno se s ponosom vračam v Dutovlje na Praznik terana in pršuta, ki me spremlja že skozi celotno kariero. Vesel sem ponovnega srečanja s čudovito publiko. Obožujem teran in pršut in zelo se veselim prihodnje sobote, ko bo v Dutovljah spet nepozabna zabava," je povedal.