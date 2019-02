Pred 100 leti se je rodil legendarni igralec Aleksander Valič

Igralec Aleksander Valič se je rodil leta 1919 v Gorici, na slovenskem ozemlju, ki je pripadlo Italiji. K poklicnemu gledališču je prišel po gledališkem nastopanju na partizanskem ozemlju, kjer je bil nazadnje v skupini Frontnega gledališkega 7. korpusa na Dolenjskem. Leta 1944 je opravil gledališki tečaj v Semiču. Med 2. svetovno vojno je bil sodelavec OF, partizan, organizator mitingov, recitator in pevec.

Po osvoboditvi je postal član Slovenskega narodnega gledališča za Trst in Primorje, prva predstava je bila Cankarjev Hlapec Jernej. Tržaške izkušnje je opisal v svoji drugi knjigi Sanje in resničnost - Spomini na prva leta Slovenskega narodnega gledališča za Trst in Primorje: 1945-1947 (1999).

Leta 1947 je postal član SNG Drama Ljubljana, istočasno je obiskoval igralsko akademijo, veliko snemal za radio in bil med tistimi, ki so začenjali televizijska snemanja. V ljubljanski Drami je bil redno angažiran do leta 1974. S prefinjeno ironijo je oblikoval predvsem komične in tragikomične like.