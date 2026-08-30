Pred filmom Tony chef Jorg Zupan razvajal z Bourdainovimi specialitetami

Pred dnevi je topla, duhovita in pristna zgodba Anthonyja Bourdaina in njegovih začetkov v biografski drami Tony režiserja Matta Johnsona premierno odvrtela v Odiseji. Film, posnet po resnični zgodbi, predstavlja zgodbo ameriškega kuharja v njegovih zgodnjih letih in začetkih ene največjih kulinaričnih ikon. Režiser je scenarij napisal skupaj s Toddom Bartelsom, Loujem Howejem in Matthewom Millerjem.
Še pred premiero v Ljubljani, pa je znane obraze s poslasticami razvajal Michelinov chef Jorg Zupan, ki je pripravljal sendviče z mortadelo in sirom, provolone ter ribji Po' Boy - Zupanovo različico kultnega ameriškega sendviča, za osvežitev pa je bilo poskrbljeno z Bourdainovo najljubšo pijačo. Ko je nad teraso z najlepšim razgledom v mestu zahajalo sonce, so povabljenci lahko uživali v rock ritmih, za katere je skrbel DJ Maj. Po razvajanju brbončic in slastnih sendvičih je sledil ogled filma Tony, ki si ga je ogledalo kar nekaj znanih obrazov, med njimi Masterchef Luka Pangos, Jure Pavlič, Barbara Poljanec, chef Igor Jagodic, Lidija Subašić in drugi, ki so bili nad filmom navdušeni.
Biografska zgodba slavnega kuharskega mojstra na platnu
Slavnega chefa je upodobil Dominic Sessa (Bartonova akademija), poleg njega v filmu igra odlična zasedba - Antonio Banderas (Desperado, Legenda o Zorru), Leo Woodall (Beli lotos, En dan, Bridget Jones: Nora na fanta), Stavros Halkias (Bugonija) in Emilia Jones (Tekač, CODA).
Zgodba se začne leta 1975, ko si 19-letni Anthony Bourdain želi postati pisatelj, vendar sprejme poletno delo v restavraciji na območju Cape Coda. Tam se pod mentorstvom brazilskega gostinca, ki ga upodobi Antonio Banderas, sreča z napornim, kaotičnim in vznemirljivim svetom profesionalnih kuhinj – izkušnjo, ki bo pomembno vplivala na njegovo prihodnje življenje in kariero.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.