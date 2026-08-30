Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Pred filmom Tony chef Jorg Zupan razvajal z Bourdainovimi specialitetami

Ljubljana, 30. 08. 2026 16.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek
JORG ZUPAN Na premieri filma TONY v Odiseji

Slavni mortadela sendvički za podpreti, negroniji za odžejati in film o začetkih kuharskega zvezdnika Anthonyja Bourdaina za sprostitev. Kaj je lahko še lepšega? Na premieri filma Tony v Odiseji so bili številni znani obrazi nad zgodbo navdušeni.

Pred dnevi je topla, duhovita in pristna zgodba Anthonyja Bourdaina in njegovih začetkov v biografski drami Tony režiserja Matta Johnsona premierno odvrtela v Odiseji. Film, posnet po resnični zgodbi, predstavlja zgodbo ameriškega kuharja v njegovih zgodnjih letih in začetkih ene največjih kulinaričnih ikon. Režiser je scenarij napisal skupaj s Toddom Bartelsom, Loujem Howejem in Matthewom Millerjem.

Jorg Zupan na premieri filma Tony.
Jorg Zupan na premieri filma Tony.
FOTO: Sandi Fišer

Še pred premiero v Ljubljani, pa je znane obraze s poslasticami razvajal Michelinov chef Jorg Zupan, ki je pripravljal sendviče z mortadelo in sirom, provolone ter ribji Po' Boy - Zupanovo različico kultnega ameriškega sendviča, za osvežitev pa je bilo poskrbljeno z Bourdainovo najljubšo pijačo. Ko je nad teraso z najlepšim razgledom v mestu zahajalo sonce, so povabljenci lahko uživali v rock ritmih, za katere je skrbel DJ Maj. Po razvajanju brbončic in slastnih sendvičih je sledil ogled filma Tony, ki si ga je ogledalo kar nekaj znanih obrazov, med njimi Masterchef Luka Pangos, Jure Pavlič, Barbara Poljanec, chef Igor Jagodic, Lidija Subašić in drugi, ki so bili nad filmom navdušeni.

Biografska zgodba slavnega kuharskega mojstra na platnu

Slavnega chefa je upodobil Dominic Sessa (Bartonova akademija), poleg njega v filmu igra odlična zasedba - Antonio Banderas (Desperado, Legenda o Zorru), Leo Woodall (Beli lotos, En dan, Bridget Jones: Nora na fanta), Stavros Halkias (Bugonija) in Emilia Jones (Tekač, CODA).

Zgodba se začne leta 1975, ko si 19-letni Anthony Bourdain želi postati pisatelj, vendar sprejme poletno delo v restavraciji na območju Cape Coda. Tam se pod mentorstvom brazilskega gostinca, ki ga upodobi Antonio Banderas, sreča z napornim, kaotičnim in vznemirljivim svetom profesionalnih kuhinj – izkušnjo, ki bo pomembno vplivala na njegovo prihodnje življenje in kariero.

Več o dogajanju pred premiero pa v prispevku v oddaji 24UR.

film tony premiera anthony bourdin jorg zupan chef

Nina Savnik razkrila, katerega spola bo dojenček

Zadovoljna.si Danes velja za enega najlepših Hrvatov, a ni bilo vedno tako
24ur.com Ksenija v zadnji oddaji ukradla veliko pozornosti
24ur.com Bojan Cvjetićanin: Sem zelo velik oboževalec Pr' Hostarja
24ur.com Dejan Krupić o novem Hostarju: Samo upam, da se ljudje zares nasmejijo
24ur.com Pika je cepetala, Zdravc je lovil čebulco, Miha je begal z očmi
24ur.com Jure Pavlič
24ur.com Matej Muhvič: Najsrečnejši moraš biti, ko si na dnu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ali vaša hvala otroka morda omejuje?
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
zadovoljna
Portal
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega
Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega
vizita
Portal
Tehtala je 227 kilogramov, zdravniki pa so ji dajali le majhno možnost, da doživi trideset let
Je sushi res zdrav?
Je sushi res zdrav?
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
cekin
Portal
Pri kateri plači ljudje prvič začutijo finančno varnost? Odgovor je presenetil tudi strokovnjake
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Igralka po operaciji možganov pokazala fotografije: odkrili so ji redek možganski tumor
Partnerico ljubi, a z njo ne spi v isti postelji: razlog, zakaj spita ločeno, preseneča
Partnerico ljubi, a z njo ne spi v isti postelji: razlog, zakaj spita ločeno, preseneča
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
dominvrt
Portal
Te predmete raje pomijte ročno
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
okusno
Portal
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Nedeljsko kosilo ni popolno brez sladice: 10 enostavnih receptov, ki vedno navdušijo
Nedeljsko kosilo ni popolno brez sladice: 10 enostavnih receptov, ki vedno navdušijo
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
voyo
Portal
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907