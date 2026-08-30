Pred filmom Tony chef Jorg Zupan razvajal z Bourdainovimi specialitetami

Pred dnevi je topla, duhovita in pristna zgodba Anthonyja Bourdaina in njegovih začetkov v biografski drami Tony režiserja Matta Johnsona premierno odvrtela v Odiseji. Film, posnet po resnični zgodbi, predstavlja zgodbo ameriškega kuharja v njegovih zgodnjih letih in začetkih ene največjih kulinaričnih ikon. Režiser je scenarij napisal skupaj s Toddom Bartelsom, Loujem Howejem in Matthewom Millerjem .

Še pred premiero v Ljubljani, pa je znane obraze s poslasticami razvajal Michelinov chef Jorg Zupan , ki je pripravljal sendviče z mortadelo in sirom, provolone ter ribji Po' Boy - Zupanovo različico kultnega ameriškega sendviča, za osvežitev pa je bilo poskrbljeno z Bourdainovo najljubšo pijačo. Ko je nad teraso z najlepšim razgledom v mestu zahajalo sonce, so povabljenci lahko uživali v rock ritmih, za katere je skrbel DJ Maj . Po razvajanju brbončic in slastnih sendvičih je sledil ogled filma Tony, ki si ga je ogledalo kar nekaj znanih obrazov, med njimi Masterchef Luka Pangos, Jure Pavlič, Barbara Poljanec , chef Igor Jagodic, Lidija Subašić in drugi, ki so bili nad filmom navdušeni.

Slavnega chefa je upodobil Dominic Sessa (Bartonova akademija), poleg njega v filmu igra odlična zasedba - Antonio Banderas (Desperado, Legenda o Zorru), Leo Woodall (Beli lotos, En dan, Bridget Jones: Nora na fanta), Stavros Halkias (Bugonija) in Emilia Jones (Tekač, CODA).

Zgodba se začne leta 1975, ko si 19-letni Anthony Bourdain želi postati pisatelj, vendar sprejme poletno delo v restavraciji na območju Cape Coda. Tam se pod mentorstvom brazilskega gostinca, ki ga upodobi Antonio Banderas, sreča z napornim, kaotičnim in vznemirljivim svetom profesionalnih kuhinj – izkušnjo, ki bo pomembno vplivala na njegovo prihodnje življenje in kariero.