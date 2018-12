Pred finalom Kmetije: kdo je najbolj nervozen in kdo največji vzor mladim?

Je letošnja Kmetija najbolj uspešen resničnostni šov pri nas doslej? Po odzivih gledalcev in ljudi, ki polnijo trgovske centre, kamor hodijo finalisti oddaje Kmetija, in po njeni gledanosti lahko rečemo da. Pred finalom se napetost in pozornost ravno zaradi odmevnosti letošnjega šova samo še stopnjuje, vsi se sprašujejo, kdo bo zmagal in seveda kakšno taktiko bodo ubrali finalisti.