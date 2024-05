Pred oltar je stopil slovenski rokometaš Vid Kavtičnik

Vid Kavtičnik in Sara Rojnik sta poročena. Mladoporočenca sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kjer sta s svojimi sledilci delila tudi nekaj utrinkov poročnega slavja, pod objavo pa so se kmalu zvrstile čestitke in dobre želje za njun zakon. Par je novico, da sta zaročena, sporočil oktobra na Instagramu, kjer sta delila simpatično fotografijo, pod katero se je Sara pošalila, da mu bo sedaj lahko večno nagajala.