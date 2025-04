Pred vrati številna kresovanja: kje bodo praznovali znani Slovenci?

Eden izmed največjih ognjev bodo tudi letos tradicionalno prižgali na ljubljanskem Rožniku, kjer bo množico zabaval Pero Lovšin. Pa drugod po Sloveniji? Na hipodromu Kamnica bo zbrane zabaval Ansambel Saša Avsenika. "Zame je kresovanje nek simbol pomladi, čas, ko lahko odložimo jakne. Sicer pa je to medgeneracijski praznik oziroma običaj za celo družino. Za otroke je to senzacija, za nas, malo večje otroke, pa je to priložnost za druženje," je povedal Sašo Avsenik.

Tudi Ines Erbus, ki bo nastopila v Trbovljah, ima kresovanja v lepem spominu, saj naznanjajo tople poletne dni. "Zdaj pa se z njimi najbolj povežem prek nastopov, saj vsako leto nastopam na kresovanjih, kjer zabavam ljudi, kjer se imamo fino, se pogrejemo, zapojemo, pozabimo na skrbi in privabimo poletje," je povedala.

Kresovanja za glasbenike po besedah Dejana Dogaja pomenijo čas mnogih zabav, saj nastopajo tako 30. aprila kot 1. maja. "Za nas glasbenike je to nekaj lepega, saj čas lahko preživimo na odru," je dejal glasbenik, ki bo nastopil v Rušah.

Pa so znani že sodelovali pri pripravi kresa? Njihove odgovore preverite v prispevku.