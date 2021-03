Svetovni jezik animacije zelo dobro obvlada Rok Predin. Ta je po sodelovanju s Keithom Urbanom, Eltonom Johnom in Rolling Stonesi zdaj ustvaril animacijo še za skupino U2. Rokerji so izdali spot za pesem Levitate. Videospot, besedilo pesmi in animacijo za to besedilo je ustvaril Predin.

icon-expand