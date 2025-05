Predsednica delila prikupen utrinek iz otroštva: Čas čopkov in iskrivih nasmehov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Obala Bohinjskega jezera se ni prav dosti spremenila in pogumno izjavljam, da midve s Tanjo tudi ne. Hvala, sestrica, ker si me ob rojstnem dnevu spomnila na čas čopkov in iskrivih nasmehov," je zapisala predsednica.

Pirc Musar se je na rojstni dan sicer udeležila državne slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v ljubljanski dvorani Stožice.