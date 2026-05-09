Predsednica slavi: Vsaka želja, vsaka čestitka mi veliko pomeni

Nataša Pirc Musar je dopolnila 58 let. Predsednica države se je ob osebnem prazniku na družbenem omrežju zahvalila vsem, ki so se nanjo spomnili in ji voščili. "Hvala vsem za lepe in izvirne želje za moj rojstni dan. Dežujejo že vse jutro in se res ne zmorem zahvaliti vsakemu posebej. Zato HVALA vsem takole, z eno objavo, ki je namenjena vsem vam. Vsaka želja, vsaka čestitka mi veliko pomeni," je zapisala Pirc Musar, ki je 9. maja 1968 na svet prijokala v Ljubljani.

Izmed vseh voščil pa ji je v oko skočila prav posebna čestitka, narejena s pomočjo umetne inteligence, ki zajema njeno poklicno življenje. Na njej so ujeti pomembni mejniki njene poklicne poti, od dela na naši televiziji, kjer je skupaj z Matjažem Tankom vodila osrednja poročila 24UR, do kariere stevardese pri Adria Airways in poklica odvetnice. Posebno mesto pa ima tudi njena velika strast, ljubezen do motorističnega sveta, ki jo je spremljala skozi življenje.

V dolgem zapisu se je najprej zahvalila avtorici umetnine, nato pa spregovorila o umetni inteligenci. Zapisala je, da slednja postaja del vsakdana, zato bi morali mlade že zgodaj učiti računalniške in podatkovne pismenosti. Brez tega namreč meni, da bodo UI uporabljali in razvijali nekritično in ji preveč zaupali. Prav tako poudarja, da je UI odraz vrednot ljudi, ki jo ustvarjajo, zato brez etike ne more biti pravična in dobronamerna. "UI. Brez dobrega izobraževalnega sistema, ki bo mladim uril um za ta novi svet, bomo vozili po železnicah iz časov Marije Terezije, ki niso omogočale velikih hitrosti. Ups ... naše železnice danes?," je na koncu zapisa sklenila Pirc Musar.