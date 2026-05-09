Domača scena

Predsednica slavi: Vsaka želja, vsaka čestitka mi veliko pomeni

Ljubljana, 09. 05. 2026 14.07 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
E.K.
Nataša Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je dopolnila 58 let. Ob osebnem prazniku se je na družbenem omrežju zahvalila za številne čestitke in poudarila, da ji vsaka izmed njih veliko pomeni. Ob delitvi ene izmed voščilnic, ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, ki prikazuje njeno karierno pot in med drugim tudi obdobje dela v naši medijski hiši, se je dotaknila tudi tematike odgovorne uporabe tovrstne tehnologije.

Nataša Pirc Musar je dopolnila 58 let. Predsednica države se je ob osebnem prazniku na družbenem omrežju zahvalila vsem, ki so se nanjo spomnili in ji voščili. "Hvala vsem za lepe in izvirne želje za moj rojstni dan. Dežujejo že vse jutro in se res ne zmorem zahvaliti vsakemu posebej. Zato HVALA vsem takole, z eno objavo, ki je namenjena vsem vam. Vsaka želja, vsaka čestitka mi veliko pomeni," je zapisala Pirc Musar, ki je 9. maja 1968 na svet prijokala v Ljubljani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izmed vseh voščil pa ji je v oko skočila prav posebna čestitka, narejena s pomočjo umetne inteligence, ki zajema njeno poklicno življenje. Na njej so ujeti pomembni mejniki njene poklicne poti, od dela na naši televiziji, kjer je skupaj z Matjažem Tankom vodila osrednja poročila 24UR, do kariere stevardese pri Adria Airways in poklica odvetnice. Posebno mesto pa ima tudi njena velika strast, ljubezen do motorističnega sveta, ki jo je spremljala skozi življenje.

Preberi še Nataša Pirc Musar: Iskrena hvala, POP TV, za vse, kar si mi dal

V dolgem zapisu se je najprej zahvalila avtorici umetnine, nato pa spregovorila o umetni inteligenci. Zapisala je, da slednja postaja del vsakdana, zato bi morali mlade že zgodaj učiti računalniške in podatkovne pismenosti. Brez tega namreč meni, da bodo UI uporabljali in razvijali nekritično in ji preveč zaupali. Prav tako poudarja, da je UI odraz vrednot ljudi, ki jo ustvarjajo, zato brez etike ne more biti pravična in dobronamerna. "UI. Brez dobrega izobraževalnega sistema, ki bo mladim uril um za ta novi svet, bomo vozili po železnicah iz časov Marije Terezije, ki niso omogočale velikih hitrosti. Ups ... naše železnice danes?," je na koncu zapisa sklenila Pirc Musar.

Preberi še Tina Gaber Golob: Danes je moj 40. rojstni dan

Danes svoj rojstni dan slavi tudi soproga premierja Roberta Goloba, Tina Gaber Golob, ki je svoj jubilej prav tako obeležila z objavo na družbenem omrežju, kamor je objavila čustven videoposnetek, v katerem se je sprehodila skozi pomembne trenutke svojega življenja.

Nataša Pirc Musar predsednica države rojstni dan objava

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
09. 05. 2026 15.41
Čestitke, upam, da še enkrat kandidira. 🙏
Odgovori
0 0
ThorStorm666
09. 05. 2026 15.38
Dol z to skrajno škodljivo levicarko
Odgovori
-1
1 2
ap100
09. 05. 2026 15.23
zgarala si se predsednica, odstopi in pojdi v pokoj
Odgovori
+0
4 4
Yon Dan
09. 05. 2026 15.14
Pogoltna na denar, kot bi jih imela 25. Spomnite se Rdečega križa.
Odgovori
+3
6 3
linkok
09. 05. 2026 14.56
oprostite,gr.da ženska🤷
Odgovori
+0
6 6
windskiper
09. 05. 2026 14.52
tudi z zakoni ki jih je predlagala, ko je bila informacijska je naša država tam kjer je...raj za mafijo in korupcijo
Odgovori
+9
11 2
LeviTUMOR
09. 05. 2026 14.49
Tajkunom in mafijcom se pac težko karkoli čestita in zaželi ne.
Odgovori
+8
10 2
macolagobec
09. 05. 2026 14.30
Članom in članicam vladajočega mafijskega režima ne morem zaželeti nič dobrega, žal, ne glede na koga se to nanaša. Bi pa preCednico vprašal, zakaj ni bila proti odhodu Mojce Pašek Šetinc nazaj na RTVS, ko pa je bila tako zelo proti takrat, ko je to hotela storiti Danica Simšič?
Odgovori
+6
8 2
JApajaDAja
09. 05. 2026 14.33
...ker je dobila 70 k...samo, da je tiho in da mir....
Odgovori
+3
6 3
progresivnidaveknastanovanja
09. 05. 2026 15.41
pra s .., kako si delijo državni denar. V delovno taborišče vse in naj delalo drugi tir, predore, vzdrževalna dela na cestah itd.
Odgovori
0 0
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Blanca
Sanjski moški
Kmetija
Naključni morilec
