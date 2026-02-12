Naslovnica
Tuja scena

Predsednica z redom za zasluge odlikovala pevko Eldo Viler

Ljubljana, 12. 02. 2026 16.50 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
E.M. STA
Elda Viler

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Eldi Viler ob 60-letnici glasbenega delovanja in za izjemen prispevek k slovenski popularni glasbi vročila državno odlikovanje red za zasluge. Kot je na slovesnosti v Predsedniški palači poudarila Pirc Musar, je Viler ena najprepoznavnejših in najžlahtnejših interpretk slovenske zabavne glasbe.

V nagovoru je predsednica republike opozorila na pomen slovenske popevke, ki, kot je dejala, "ni le glasbena zvrst, temveč je del narodne identitete, zvočni arhiv našega kolektivnega spomina in ena najžlahtnejših oblik umetniškega izraza v slovenskem jeziku".

Elda Viler
Elda Viler
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenska popularna glasba je imela po njenih besedah zaradi vsesplošne prisotnosti in visoke ravni izvedbe ključno vlogo pri oblikovanju skupne zavesti, samozavesti in identitete. Med velikimi umetniki, ki so ustvarjali nepozabne trenutke slovenske glasbene zgodovine, pa ima prav posebno in trajno mesto Elda Viler. "Njene interpretacije niso bile le tehnično dovršene, temveč so bile hkrati tudi iskrene, človeške in čustveno resnične. Prav zato njene pesmi živijo še danes in presegajo čas, v katerem so nastale," je poudarila.

Po besedah Nataše Pirc Musar je posebej pomembno, da se dediščina slovenske popevke nadaljuje ter da pevke in pevci mlajše generacije z občutkom in spoštovanjem ohranjajo in nadaljujejo glasbeno pot, ki so jo tlakovali velikani, kakršna je Viler. Državno odlikovanje red za zasluge pa po njenih besedah ni le poklon bogatemu ustvarjalnemu opusu Viler, temveč je tudi potrditev njenega "trajnega vpliva na slovenski kulturni prostor, poklon umetnosti in izraz hvaležnosti za glas, ki pušča večno sled".

Viler je ob prejemu državnega odlikovanja povedala, da odlikovanje "sprejme z vsem svojim bitjem, srcem in dušo". Kot je dodala, nikoli ni spala na lovorikah, ker življenje vedno znova prinaša preizkušnje.

Elda Viler
Elda Viler
FOTO: Ljubljana Festival / mediaspeed.net

V glasbenem programu je ob spremljavi Big banda Orkestra Slovenske vojske Nina Pušlar zapela pesem Lastovke, hči Elde Viler Ana Dežman je zapela Zlati prah imaš v očeh, pri čemer se ji je na odru pridružila tudi mama, mikrofon pa je v roke prijela tudi predsednica republike in skupaj s Kristino Oberžan zapela pesem Nora je misel.

Leta 1944 v Koštaboni v Slovenski Istri rojena Viler je najprej sodelovala v cerkvenem zboru, a opozarjala nase tudi s solističnimi nastopi. Kmalu se je predstavila tudi na osrednjem slovenskem radiu in televiziji. Danes velja za eno ključnih osebnosti zlate dobe slovenske popevke. Njena umetniška pot traja več kot šest desetletij in obsega več kot 300 posnetih skladb, številne festivalske nastope, glasbene nagrade ter nastope doma in v tujini.

Na festivalu slovenske popevke je debitirala leta 1964 in se že takoj uvrstila v finale. Leta 1967 je prejela prvo nagrado za skladbo Vzameš me v roke. Istega leta je zmagala na festivalu jugoslovanske popevke v Opatiji. Med njenimi največjimi uspešnicami so skladbe Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke, Zlati prah imaš v očeh in Včeraj, danes, jutri, ki so postale del slovenske glasbene dediščine, piše v utemeljitvi odlikovanja.

Viler je sodelovala z najvidnejšimi slovenskimi skladatelji in pesniki, kot so Mojmir Sepe, Jure Robežnik, Jože Privšek, Ati Soss ter Elza Budau, Gregor Strniša, Jani Golob, Aleš Kersnik in Branko Šomen. Poleg popevke je bila uspešna tudi v šansonu in jazzu. Nastopa še danes in je svetel zgled mlajšim pevskim kolegicam in kolegom. Njeno delo presega glasbene okvire ter je pomemben del slovenske kulturne identitete in kolektivnega spomina, še piše v utemeljitvi.

V Cortino ni prišla zgolj po kolajno, želi si najti tudi ljubezen

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Laki je malo nervozan
12. 02. 2026 18.07
Ta je tudi smrtno zaljubljena v Janšo.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
12. 02. 2026 18.05
A ga je Marjana Deržaj ( znana kot Marjana Nacionale) tudi dobila ? Si ga je bolj zaslužila od nje.
Odgovori
+1
1 0
jank
12. 02. 2026 17.43
Ta Elda je neprijetna za poslušanje. Toda še bolj moteče pa je, ko se je skupaj z nazadnjaškimi in homofobnimi desničarji angažirala proti družinskemu zakoniku, v katerem je bila uzakonjena enakopravnost drugače spolno usmerjenih. Zlato si takšna oseba, ki ima homofobne blodnje ne zasluži državnega priznanja.
Odgovori
+4
4 0
Greznica
12. 02. 2026 17.15
odkar je pokazala da je za sds - me ne zanima...
Odgovori
+3
5 2
G. Papež
12. 02. 2026 17.03
Čestitke gospa Elda za nagrado in predvsem za vse krasno zapete pesmi👍
Odgovori
-2
3 5
