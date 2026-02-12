Predsednica z redom za zasluge odlikovala pevko Eldo Viler

V nagovoru je predsednica republike opozorila na pomen slovenske popevke, ki, kot je dejala, "ni le glasbena zvrst, temveč je del narodne identitete, zvočni arhiv našega kolektivnega spomina in ena najžlahtnejših oblik umetniškega izraza v slovenskem jeziku".

Elda Viler FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenska popularna glasba je imela po njenih besedah zaradi vsesplošne prisotnosti in visoke ravni izvedbe ključno vlogo pri oblikovanju skupne zavesti, samozavesti in identitete. Med velikimi umetniki, ki so ustvarjali nepozabne trenutke slovenske glasbene zgodovine, pa ima prav posebno in trajno mesto Elda Viler. "Njene interpretacije niso bile le tehnično dovršene, temveč so bile hkrati tudi iskrene, človeške in čustveno resnične. Prav zato njene pesmi živijo še danes in presegajo čas, v katerem so nastale," je poudarila. Po besedah Nataše Pirc Musar je posebej pomembno, da se dediščina slovenske popevke nadaljuje ter da pevke in pevci mlajše generacije z občutkom in spoštovanjem ohranjajo in nadaljujejo glasbeno pot, ki so jo tlakovali velikani, kakršna je Viler. Državno odlikovanje red za zasluge pa po njenih besedah ni le poklon bogatemu ustvarjalnemu opusu Viler, temveč je tudi potrditev njenega "trajnega vpliva na slovenski kulturni prostor, poklon umetnosti in izraz hvaležnosti za glas, ki pušča večno sled". Viler je ob prejemu državnega odlikovanja povedala, da odlikovanje "sprejme z vsem svojim bitjem, srcem in dušo". Kot je dodala, nikoli ni spala na lovorikah, ker življenje vedno znova prinaša preizkušnje.

Elda Viler FOTO: Ljubljana Festival / mediaspeed.net