Predstava 2020: o človeški prihodnosti, ljubezni in spoštovanju do sočloveka

Iva Babić, Jurij Zrnec, Mojca Funkl in Nina Ivanišin so le nekateri izmed igralcev, ki so moči združili v novem znanstvenem kabaretu z naslovom 2020. Projekt temelji na delih priljubljenega izraelskega pisatelja Hararija, ki v svojem delu raziskuje človeško prihodnost. Predstava raziskuje, kaj je dobro življenje in kako naj človeštvo v trenutnem tempu življenja uresničuje temeljni vrednoti: ljubezen in spoštovanje do drugega.