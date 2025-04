Predstava Alarm telesa o nadvse aktualni temi

Priprave na predstavo o skupinski terapiji, v kateri sodelujejo štiri osebe pod vodstvom enigmatične terapevtke, so za ekipo igralcev vključevale tudi pogovore s klinično psihiatrinjo. "Čisto vsak res ne more biti terapevt. Ni važno, koliko ima kdo potrdil, vedno je dobro, da se pozanimaš, h komu greš, zakaj greš in kaj si želiš. Nič ni narobe z delavnicami kot takimi, ampak vidimo, da se marsikaj lahko zgodi in tudi gre narobe," je bila po predstavi prepričana igralka Iva Krajnc Bagola.

Igralka Tjaša Železnik se strinja, da bi morali takšno delo opravljati strokovnjaki in ne vsak, "ki ima pet minut časa" in dostop do spleta. Se pa igralci večkrat znajdejo v paradoksalni situaciji, saj svoje stiske in ranljivosti znajo uporabiti tudi kot navdih za ustvarjanje. Zato za lastno duševno zdravje poskrbijo tako, da najdejo svoj mir, gredo v naravo, govorijo s prijatelji in se po potrebi obrnejo tudi na pomoč strokovnjakov.