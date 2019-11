Legendarna Avdicija je nazaj, tokrat z Jurijem Zrncem na čelu

Avdicija je legendarna predstava, ki je smo jo videli že v kar nekaj različicah. Premierno jo bodo predstavili tudi v Špas Teatru. Predstava spremlja kandidate, ki so prišli na sprejemne izpite na igralsko akademijo. V kar 16 vlog so se vživeli različni voditelji, igralci in komiki. Jurija Zrneca smo pred leti gledali v Avdiciji, tokrat pa se je je lotil kot soavtor in režiser.