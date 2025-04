Predstava Gospodarji neumnosti je slovesno odprla 55. Teden slovenske drame

Teden slovenske drame so odprli s podelitvijo nagrad, med drugim jo je za življenjsko delo prejela Milena Zupančič. "Tako obsežnega in dolgega programa na Tednu slovenske drame še ni bilo. Se pravi, ime je vsekakor zavajajoče, ker traja 17 dni, na ogled je skoraj 20 predstav, če sem natančen. Pestro bo in, po mojem, naslavlja raznolike okuse obiskovalcev," je povedal v. d. direktorja Prešernovega gledališča Kranj Rok Bizovičar.

Za začetek so postregli z veselo tragedijo Gospodarji neumnosti, ki ni navadna komedija, ampak družbena kritika, ki postreže z obilo smeha. "V bistvu je to ena taka kabarejska klovnska predstava, v kateri se delamo norca iz vseh," je dejala režiserka predstave Gospodarji neumnosti Tijana Zinajić. Zakonitosti neumnosti pa so ... "Predvsem to, da je neskončna. To je edina količina v vesolju, ki je nikoli ne zmanjka. Tako da je v bistvu tudi dobro gonilo in za dramo in komedijo," je dejal avtor predstave Gospodarji neumnosti Jure Karas.

Prihodnost gledališča pa je po mnenju režiserke Tijane Zinajić svetla. "Mislim, da je zelo dobra nova generacija, v kateri so dobro šolani, pogumni so, veliko imajo za povedati in veliko pišejo," je povedala.