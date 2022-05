Prevarane in izdane junakinje grške mitologije so v četrtek premierno dobile svoj glas v novi predstavi z naslovom Junakinje. Ta vsebuje pisma znanih junakinj grških mitov, ki pišejo moškim svojega življenja. Ti so jih na različne načine zapustili, zavrgli ali izdali. Na odru pa je bilo devet izjemnih slovenskih igralk in en igralec. Tehtnica energije se je tokrat prevesila v žensko smer.